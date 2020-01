La Policía detiene a una tercera persona relacionada con el secuestro de Vicente Soriano

Una tercera persona detenida por el intento de secuestro al expresidente del Valencia CF Vicente Soriano ha quedado en libertad tras comparecer ante el titular del juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, por lo que la causa, declarada secreta, suma así tres imputados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a última hora de este miércoles pasó a disposición del juez una tercera persona arrestada en relación con la causa abierta por un supuesto intento de secuestro a Soriano. Las otras dos personas son el también expresidente del club Juan Soler, y un individuo que permanece en el anonimato.

Esta tercera persona, sobre la que no ha trascendido su identidad, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, al igual que también hicieron los otros dos arrestados en este procedimiento.En la comparecencia, la Fiscalía no solicitó la prisión, con el que el magistrado acordó la libertad provisional para el detenido, así como una comparecencia periódica, alejamiento a más de 100 metros de la víctima y la prohibición de salir del país, han señalado las mismas fuentes.

Juan Soler y otro individuo fueron detenidos este martes por la noche tras una investigación policial que se ha prolongado durante varias semanas y de la que se han desprendido indicios de un intento de secuestro hacia Vicente Soriano por una deuda económica. Los dos arrestados, tras pasar toda la noche en los calabozos, pasaron este miércoles a disposición del juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que estaba de guardia, asistido de su abogado y acompañado por su hijo.

Durante su comparecencia ante el juez, tanto Soler como el otro detenido se acogieron a su derecho de no declarar. Seguidamente, el magistrado les dejó en libertad después de que ni la Fiscalía ni ninguna otra parte solicitara su ingreso en prisión. Sin embargo, les impusieron una serie de medidas cautelares como comparecencia periódica y prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima.

A su salida de las dependencias judiciales, Juan Soler no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban y únicamente señaló: "no hay nada que decir". El mismo miércoles, la Policía detuvo a una tercera persona presuntamente implicada con los hechos, que también ha quedado en libertad.

Vicente Soriano llegó a la presidencia del equipo valencianista tras llegar a un acuerdo con Juan Soler para comprarle su paquete accionarial dentro de la operación en la que estaba involucrada la empresa Inversiones Dalport, grupo que finalmente no llegó a hacerse con el Valencia.

Esta transacción ha llegado a los tribunales, en los que ambos expresidentes se han enfrentado en relación al proceso de venta del paquete accionarial. De hecho, en 2013, el Tribunal Supremo dio la razón a Soler y confirmó que Soriano y Dalport tenían que pagarle 39 millones de euros por incumplimiento del contrato de la venta de acciones. Con anterioridad, el alto tribunal había condenado también a Soriano y a la empresa a pagar 20 millones de euros a Soler por impago del primero de los cuatro pagarés por la venta de acciones del club.