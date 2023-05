Una persona anónima hace realidad el sueño de Diallo: juntar a sus hijos en Galicia

Diallo Ndiaye todavía no se cree del todo lo que le ha ocurrido. Una persona -que prefiere mantener el anonimato- ha decidido ayudar, sin pedir nada a cambio, a este senegalés afincado en la localidad de Cuntis (Pontevedra) donde vive con cuatro de sus hijos. La mujer ha costeado los billetes de avión que le permitirán a Diallo viajar hasta su país para traerse a Galicia a dos de sus hijas que aún están allí: "Me quedé con la boca abierta porque yo no me esperaba esta ayuda", dice emocionado.

Todo ocurrió a raíz de un reportaje publicado en un periódico gallego. En él se contaba la historia de este senegalés que lleva en España desde el año 1988 y que se dedica a la venta ambulante en diferentes localidades.

Un día que estaba en su puesto -y después de la publicación en el periódico- una mujer se acercó a él para decirle que quería ayudarle: "Me dijo: ‘¿Tú eres Diallo?’ y yo le contesté que sí. Me dijo: 'Cuando quieras ir a buscarlas me avisas que te ayudo yo'". Y así fue, esta vecina de Vigo ha pagado tres billetes de avión que permitirán a las pequeñas Mame Khary y Diama comenzar una nueva vida a miles de kilómetros de su país: “Aquí podrán ir al colegio igual que hacen sus hermanos” explica Diallo.

El viaje tendrá lugar el 4 de agosto del cual las pequeñas no saben nada: "No tienen ni idea de que voy a ir. Quiero sorprenderlas. Siempre que hablo con ellas me dicen que cuando voy a buscarlas", dice entre risas.

Una nueva vida para Diallo

Diallo se dedica a la venta ambulante por diferentes ferias. Trabaja de manera itinerante por los mercadillos de A Estrada, Marín, O Grove…: "Ahora me van a hacer un contrato de nueve meses como personal de mantenimiento en el ayuntamiento. Estoy muy contento. Dejare lo del mercadillo para los fines de semana".

Ahora también buscará una casa un poco más grande: "Con las niñas y más a su edad -diez años tienen- necesitan su espacio y su privacidad", dice.