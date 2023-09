Patrullas policiales a vista de dron contra los robos de aceituna en Sevilla

En la comisaría de la Policía Local de Arahal preparan sobre el mapa el patrullaje que van a realizar durante toda la tarde. Un equipo de Antena3 Noticias acompaña a los agentes.

Además de recorrer los caminos rurales, en esta ocasión, van a disponer de un dron que les facilitará la tarea. "Ya tenemos el vuelo autorizado por la base aérea", informa José Antonio Humanes, oficial jefe de la Policía Local de Arahal. El coche patrulla se pone en marcha.

Arahal es el municipio español con mayor producción de aceituna de mesa, con cerca de 9.000 hectáreas de olivar. Durante el mes de septiembre se abre la campaña del verdeo, que es la recogida del fruto aún sin madurar para ser consumido como aperitivo.

Los beneficios de usar el dron

En el campo se encuentran con los agentes de municipio cercano de La Puebla de Cazalla, ellos colaboran en esta tarea aportando el dron. "Con el dron tenemos más campo de visión. Desde tierra tendríamos un radio de 50 a 100 metros como mucho, pero desde el aire abarcamos uno o dos kilómetros aproximadamente", asegura Pablo Caipa, oficial de policía de La puebla de Cazalla.

"Si vemos en algún punto un vehículo sospechoso, usaríamos el zoom y daríamos aviso a los compañeros para que comprueben la identidad", continúa la explicación mientras dirige él mismo el aparato. "Nos abre mucho el campo de visión. Es una herramienta fundamental para este tipo de vigilancia", apostilla Humanes de la policía local de Arahal.

¿Por qué los robos se producen en octubre y noviembre?

"Los robos se producen ahora en la campaña de verdeo, pero sobre todo, en octubre y noviembre en la época de la campaña de molino porque es más sencillo coger la aceituna en ese momento", explica el oficial al reportero de Antena 3 Noticias. La aceituna de molino es la que se deja madurar para destinarla a la producción de aceite. Precisamente, el importante incremento del precio del aceite de oliva "ha hecho que se intensifiquen los robos en los campos, aquí y fuera del término de Arahal. Aunque por lo general todos los años se suelen producir robos", advierte el agente.

La unidad de dron pertenece a La Puebla de Cazalla pero ambas localidades colaboran en la vigilancia de todos los terrenos. "Los robos suelen producirse por la tarde, pero también por la noche, es ese caso ponemos las cámaras térmicas que detectan el calor y casi se ve mejor que de día", reconoce el agente Caipa.

Durante el patrullaje se encuentran con Juan Carlos, un agricultor en plena recolección. "Estamos recogiendo el verdeo poco a poco, no hay prisa, pero como este campo está tan cerca de la autovía, lo recogemos antes para que no entre cualquiera, se lo lleve y no te deje nada", lamenta. Mientras continua con su faena, reconoce al equipo de Noticias de Antena3 noticias que se encuentra en muchas ocasiones con la patrulla y que agradece esta labor, sobre todo por el valor que ha alcanzado este fruto, "como está ahora el aceite y la aceituna de mesa, tienen muy buen precio".

Antes de despedirse del agricultor, los policías le entregan un papel en el que se le informa que la patrulla ha pasado por su campo y que no han detectado nada sospechoso. Por suerte, no han tenido que intervenir, pero como no se le pueden poner puertas al campo, mañana tanto olivareros como los agentes regresarán al tajo.