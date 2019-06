Una pareja de Alzira con dos hijos menores lleva cinco meses viviendo en un coche

Una pareja con sus dos hijos llevan cinco meses viviendo en un coche en Alzira, Valencia. Ambos no llegan a los 30 años y tienen dos menores a su cargo.

Según publica 'Levante', se quedaron sin vivienda en diciembre y llevan desde entonces esperando una ayuda social que no llega. Explican que tienen miedo de que les quiten a los menores: "Nos desvivimos por nuestros hijos, tengo miedo de que nos los quiten. Nunca hemos dependido de nadie, siempre hemos salido adelante conforme hemos podido".

Los jóvenes explican que estaban en un piso de alquiler pero cuando quisieron que la hermana de él se fuera a vivir con ellos, les echaron del piso.

Él comienza en breves un contrato de trabajo temporal y ella está acabando un curso de peluquería, para aumentar sus posibilidades en el mundo laboral.

"No tengo casa porque no tengo un trabajo, pero para garantizarme un trabajo me piden que tenga una casa. Esto es de locos", aseguran.

Los menores pasan mucho tiempo con los abuelos mientras los padres están buscando trabajo. El poco dinero que han podido ganar en los últimos meses lo han destinado a comer, aunque muchas ocasiones se han visto obligados a hacerlo en bares porque no tienen lugar en el que almacenar la comida o cocinarla.