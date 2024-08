Ojo si te encuentras unos hilos de plástico en tu puerta: te están robando sin darte cuenta

Las estadísticas confirman que julio y agosto son los meses favoritos por los ladrones para robar. Aprovechan las escapadas de verano para entrar en los domicilios con sus planificadas fórmulas que cada vez son más enrevesadas. Cuesta a veces creer cómo son capaces de adentrarse en nuestra casa con mecanismos que ni la Policía puede detectar con facilidad. Los agentes han anunciado a través de las redes sociales en los últimos días una nueva técnica que se está expandiendo.

Unos testigos de plástico ayuda a los ladrones a robar en verano

El procedimiento es muy sencillo pero difícil de detectar como decimos. A través de unos testigos de plástico que los ladrones colocan entre el marco y la puerta de la vivienda, pueden saber si estás o no dentro del hogar. Se trata de unos pequeños trozos de plástico que, si están en el lugar en el que lo introdujeron durante varios días, dan a entender que la casa está vacía porque la puerta no ha sido abierta. En cambio, si desaparecen da a entender que ha habido movimiento en el interior de la propiedad.

Digamos que es una señal que ayuda a los ladrones a cometer sus actos. Una vez saben que no hay nadie dentro de la vivienda en la que quieren robar, están preparados para aplicar sus suntuosas técnicas. Si te encuentras unos testigos de plástico como los que ha adjuntado la Policía Nacional en su perfil de 'X', llama rápidamente al 091 sin tocar nada. "Podría tratarse de un robo. No entres, no toques nada, ve a un lugar seguro y llama al 091. Acudirá una patrulla a comprobar lo ocurrido", aconsejan los agentes en la misma publicación.

Este método se asemeja también al del empleo de hilos de pegamento o silicona. El ladrón los usa en la junta de la puerta asegurándose de que apenas se ven. Si pasan varios días y permanece intacto, ya saben que en la vivienda no hay nadie y que por lo tanto pueden entrar a robar.

¿Qué hago para que no me roben en verano?

Ante estas técnicas, la Policía tiene varias recomendaciones que han lanzado a la ciudadanía. Después de ausentarse durante las vacaciones, aconsejan a los propietarios a que tengan cuidado al entrar a su hora. Si encuentran un testigo de plástico o un hilo de pegamento, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente al 091 como decimo. Para evitar que actúen, también aconsejan que no dejen señales de que la casa está vacía.

Por ejemplo, dejando las persianas totalmente bajadas o programando la radio o la televisión se puede simular que dentro del domicilio hay gente cuando en realidad está vacío.

