Un nuevo robo de cobre vuelve a provocar incidencias en el servicio de Rodalies

Nueva incidencia en el servicio de Rodalies de Lleida. La circulación de trenes en la R13 y R14 se ha cortado este martes sobre las 7:15 horas de la mañana entre las estaciones Riu Milans y Les Borges Blanques del trayecto Lleida-Barcelona por un nuevo robo de cobre. Pero alrededor de las 8:30 horas el servicio ha sido restablecido de nuevo.

Tal y como ha informado Adif en a través de su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), la interrupción del servicio de trenes ha durado más de 1 hora, hasta que los técnicos han solucionado la incidencia.

Este robo de cobre se ha producido tal solo dos días después de un primer robo producido el domingo -jornada electoral- que afectó hasta a 8 líneas de servicio ferroviario en Cataluña y que hizo activar el Plan Ferrocat hasta este lunes por la noche, cuando fue desactivado por una mejora de la situación.

Más de 75.000 usuarios fueron afectados el domingo, de los casi 400.000 los que utilizan a diario Rodalies para desplazarse. De todos ellos, se estima que un 30% ha podido sufrir afectaciones por la nueva alteración del servicio.

Trenes que siguen afectados

Como consecuencias de la incidencia del domingo, la circulación de trenes en la R3, R4 Nord, R4 Sud, R7 y R12 Rodalies sigue sufriendo afectaciones. Según informan Renfe y Adif, las líneas que continúan afectadas prestan servicio de la siguiente forma:

R3: servicio entre Puigcerdà (Girona) y Montcada-Ripollet (Barcelona) y servicio por carretera hasta por carretera hasta la estación barcelonesa de Fabra i Puig. Viajeros dirigidos al Metro.

R4 Nord: servicio entre Manresa y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con 2 trenes por sentido y hora.

R4 Sud: servicio entre Sant Vicenç de Calders i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con 4 trenes por sentido y hora. Viajeros dirigidos al Metro.

R7: servicio hasta Cerdanyola del Vallès (Barcelona) con la R4 y servicio por carretera hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

R12: Servicio entre Lleida y Calaf (Lleida) y servicio por carretera entre Calad y Manresa (Barcelona) hasta la R4.

El robo en Rodalies costará 15 millones

El ministro de Transportes Óscar Puente estima en 15 millones el coste del robo en Rodalies y el Gobierno denunciará el acto vandálico. De los 15 millones, ha dicho que destinarán unos 4 millones a reponer los bienes afectados y unos 5 millones a la prestación de servicios alternativos, y ha atribuido el resto al lucro cesante. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa este lunes, junto al presidente de Renfe, Raül Blanco, y el presidente de Adif, Ángel Contreras.

Además, el ministro ha sostenido que el robo "apunta en una dirección muy clara" porque cree que la cantidad de cable sustraída prácticamente no tiene gran valor en el mercado negro y ha sido en un punto de difícil acceso. "Yo no afirmo sabotaje, pero no lo puedo descartar", ha sostenido.

