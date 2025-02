Noticias de hoy, sábado 1 de febrero de 2025

Los reproches de Sánchez a Feijóo, la liberación por parte de Hamás de tres rehenes de Israel y el choque de un avión médico en Filadelfia, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 1 de febrero de 2025.

Sánchez carga contra Feijóo por sus giros con el decreto ómnibus

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus cambios de postura respecto a los recientes reales decretos ley. La oposición inicialmente votó en contra del primero, que fue rechazado en el Congreso, y ahora ha anunciado que apoyarán el nuevo, pactado con Junts. Sánchez reprochó a Feijóo por votar "no" cuando su voto era decisivo, y "sí" cuando no lo era, afirmando que esta actitud no refleja preocupación por los pensionistas.

El presidente subrayó el compromiso del PSOE con medidas como la revalorización de pensiones, el transporte público gratuito y ayudas a los afectados por la DANA. Insistió en que estas políticas sociales y económicas seguirán siendo prioritarias durante su mandato hasta 2027 y más allá. Además, destacó logros como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral y la ley de igualdad salarial.

Sánchez también se refirió a la "ola reaccionaria" que se extiende en gobiernos de todo el mundo y defendió que, con más liderazgo socialista, se lograrían avances más rápidos en España. Concluyó criticando a Elon Musk por su actitud arrogante y advirtió que, en 2027, el PSOE buscará nuevamente la confianza de la gente para frenar a la ultraderecha y asegurar el progreso social.

Hamás libera a los tres rehenes de Israel acordados

Hamás ha entregado a la Cruz Roja a tres rehenes israelíes que habían sido secuestrados durante 484 días en Gaza. Los liberados son Ofer Calderon, Keith Siegel y Yarden Bibas. La entrega comenzó en Jan Yunis a las 08:00 horas, y, tras un proceso ordenado, los rehenes cruzaron la frontera hacia Israel, donde fueron acompañados por fuerzas de seguridad israelíes. Hamás liberó a Siegel una hora y media después de los primeros dos. Este es el cuarto intercambio de rehenes bajo el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.

La entrega de los rehenes fue rápida y ordenada, a diferencia de la caótica liberación de otros rehenes en entregas previas. Los tres liberados serán trasladados a hospitales israelíes para recibir atención médica si es necesario. En total, 183 presos palestinos serán liberados, un número mayor al acordado inicialmente, ya que ahora se incluyen 111 detenidos tras el ataque de Hamás.

Uno de los rehenes, Yarden Bibas, fue secuestrado junto a su familia, pero su esposa e hijos, que se cree fueron víctimas de un ataque israelí en 2023, no fueron liberados. Ofer Calderon fue secuestrado con sus hijos, que sí fueron liberados en una tregua previa.

Al menos seis muertos tras chocar un avión médico en una zona residencial de Filadelfia

Un avión pequeño de evacuación médica se estrelló en Filadelfia, Estados Unidos, dejando seis muertos, todos de nacionalidad mexicana, incluyendo una menor de edad. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la identidad de los fallecidos y está brindando asistencia consular a las familias afectadas. La aeronave, un Learjet 55, despegó del aeropuerto de Filadelfia con destino a Springfield, pero se estrelló alrededor de las 18:30 horas, hora local.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó el incidente como un "terrible desastre de aviación" y ofreció recursos del estado para la respuesta al accidente. La policía informó que en el avión viajaban dos pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Tras el choque, varias casas y vehículos fueron alcanzados por las llamas, y algunos negocios también resultaron afectados. Testigos captaron videos del impacto, mostrando intensas llamas y una densa columna de humo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su pesar por la tragedia. Por el momento, las autoridades no han determinado la causa del accidente. Este incidente ocurrió poco después de un choque entre un helicóptero militar y un avión comercial cerca de Washington.

