Nael, el bebé que llegó al mundo el día de Navidad en un parto de película

En la madrugada del 25 de diciembre, el pequeño Nael decidió llegar al mundo de una manera tan única como su fecha de nacimiento. Con la paciencia de quien tiene todo el tiempo por delante, hizo su gran entrada en el mundo en el momento más simbólico. Su llegada estaba prevista días antes, pero eligió el día de Navidad. Y aunque no nació en un pesebre, tampoco lo hizo, como es habitual, en el hospital. Dio la bienvenida al mundo en una ambulancia, camino del Hospital San Agustín de Linares (Jaén), en un acto tan milagroso como la propia fecha. Nael, sin duda, fue el mejor regalo de Navidad.

Después de la cena de Nochebuena, Rocío García, la mamá, se marchó a la cama sin indicios de contracciones, pero llegada las 3 de la madrugada, la expulsión de parte del tapón mucoso y la rotura de la bolsa hicieron saltar todas las alarmas. Alertó a su marido de que el bebé estaba deseando llegar al mundo y que tenían que marcharse al centro de salud cuanto antes. Tal eran las prisas, que solo 20 minutos después, Rocío estaba totalmente dilatada.

Pero al llegar al centro de salud, la situación se complicó: la ambulancia había salido a una urgencia y tendrían que partir al hospital en su propio coche. Su cuñada esperó en el ambulatorio al equipo médico, que llegó solo unos minutos después. La doctora Mabel Lisette, la enfermera Sara Said y la técnica en emergencias María Nieto prepararon el kit de parto en tiempo récord y siguieron los pasos de Rocío y su marido, alcanzándolos a pocos kilómetros.

La distancia que separa Venta de los Santos de Linares ronda los 75 kilómetros, pero Nael no estaba dispuesto a esperar tanto. Rocío confiesa que sintió mucho miedo: "No era el lugar ideal para tener al bebé, además sin epidural, con la ambulancia en movimiento, pensaba que no lo iba a conseguir, pero todo fue perfecto y mágico. Fue un parto de película. Qué aventura, qué regalo."

El viaje del parto, que se desarrolló entre luces de emergencia y un paisaje que avanzaba sin detenerse, culminó a tan solo unos metros del hospital. A la entrada de Linares se hizo el milagro y la banda sonora de Rocío y su familia comenzó a sonar. El llanto de Nael inundó la ambulancia.

Rocío reconoce que no pudo recibir mejor atención médica ni más cariño y que el nacimiento de Nael ha trazado un vínculo único entre ellas. De hecho, Mabel, Sara y María se sienten ya tías de este pequeño y se presentan voluntarias para cuidarlo.

La doctora Mabel Lisette dice que el pequeño tenía muchas ganas de nacer. "A veces se nos olvida en el trabajo lo emocionante que es recibir una nueva vida. La mami fue muy valiente", reconoce la doctora, que agradece a Rocío la confianza depositada en ellas.

Carta para Nael

"¿Quién nos iba a decir que este 24 de diciembre quedaría en nuestra mente para siempre? Fue un duro trabajo, donde no veíamos las horas de terminar. Nuestras caras eran de agotamiento y solo nos dábamos ánimos las unas a las otras para hacerlo más ameno. Veníamos de un aviso intenso, eran las 2 de la mañana, y pensamos que sería el último, pero estábamos muy equivocadas. Ahí estaba tu tía Lucía esperando en la puerta del centro, para alertarnos de tu prisa al nacer. No lo pensamos ni un segundo y fuimos tras tus papás para conseguir alcanzarlos. Y dentro de la ambulancia, solo estaba nuestro pensamiento: esto tiene que salir bien. Corrí, siguiendo siempre los pasos de mi equipo de trabajo y del centro coordinador. Al mismo tiempo, daba mis ánimos a tu papá, que no podía estar más nervioso. Entre las tres nos coordinamos para que todo saliera perfecto y, con ayuda de Dios, así fue. Llegando a Linares, te escuchamos llorar y ahí empezó la magia de esa noche que siempre vamos a recordar".

Esta es la carta que el equipo médico escribió a Nael y que hoy, entre lágrimas de alegría, lee su familia. Ya en casa, con su hermana Catalella, de apenas dos años, abrazando el mejor regalo de Navidad que podría tener.

