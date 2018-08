Una mujer niega el asiento en el Metro a una niña por no ser española y los pasajeros critican su actitud

Un vídeo grabado por un usuario del Metro de Madrid muestra la discusión de una mujer con varios pasajeros en un vagón del suburbano. Al parecer, la conversación está iniciada, y riñen por una niña. "¿Qué se siente? ¡A la porra! Sinvergüenza", indica la mujer señalando a un punto que no se ve en el vídeo. Tras ello, una joven le responde: "Sinvergüenza usted, racista".

La respuesta de los demás pasajeros no tardó en producirse y la mujer no se quedó callada. "No tiene derecho a estar aquí", decía sentada desde su asiento. "¡Mira cómo estamos los españoles!", exclamaba mientras los demás pasajeros la observaban y alguno se metía en la discusión para recriminarle su actitud.

"Eres una racista. ¿Y cómo estamos los españoles?", le increpa una chica, mientras que otra persona no duda en decirle: "Estamos mal por culpa de mujeres como usted".

El fotógrafo que captó el vídeo, Iram Martz, lo grabó este martes.

Por desgracia, no es la única actitud racista que se ha vivido. En Barcelona, un joven asiático recibió una paliza:

En Londres, la reacción de una mujer al presenciar una agresión racista en el metro se volvió viral