Una mujer desaparecida en 2016 es localizada en Lugo durante la crisis del coronavirus

Lorena Piteira Espinosa había desaparecido en noviembre de 2016 en Lugo. Nadie sabía nada de ella, solo unos movimientos sospechoso pero se le había localizado desde entonces. Cerca de una año más tarde su familia presentó una denuncia en una comisaría de A Coruña.

Según informa La Voz de Galicia, tras encontrarla, la policía le ha tomado declaración para conocer qué ha ocurrido durante los 4 años que ha permanecido desaparecida. La Policía Judicial acababa de reactivar el caso de la desaparición de Lorena y había pedido la colaboración ciudadana, dando de alta su foto y sus datos en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos y en la base de datos de desaparecidos que coordina la Comisaría General de la Policía Judicial. "Me llamaron, me dijeron que estaba bien. Pero no me han dado más información, me dijeron que me dirían algo más esta semana", ha explicado un familiar. Por el momento la familia no ha podido hablar con Lorena que ahora tiene 47 años. Lorena se encuentra en buena estado.