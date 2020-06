Mueren dos hombres por la explosión de una caldera de agua en la localidad toledana de Iglesuela del Tiétar

Dos hombres de 38 y 54 años han muerto y otras dos han resultado heridas leves por la explosión de una caldera de agua en una casa rural en una finca cercana a la localidad de La Iglesuela del Tiétar, en Toledo. Las dos víctimas son el guardés de alojamiento y uno de los huéspedes.

Además del médico se han personado en el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario, que no han tenido que intervenir porque los fallecidos murieron en el acto. Los dos heridos leves fueron atendidos in situ y no ha sido necesario su traslado a ningún centro hospitalario.

Todo indica que la explosión, que ha ocurrido a primera hora de la mañana, se habría provocado por una condensación de vapor de agua en la casa llamada 'El Tejerajo', ubicada en el kilómetro 37 de la carretera CL-501.

"Tenían que tener un problema con el termo grande que tienen para suministrar a las habitaciones el agua caliente. Habrán tocado y manipulado el termo que estaba en malas condiciones, lo que ha originado la explosión", ha explicado el alcalde de la localidad sobre el trágico suceso.

El municipio ha decretado tres días de luto oficial.