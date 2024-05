Muere un joven tras ser apuñalado durante una pelea en Getxo, Bizkaia

Un joven ha fallecido como consecuencia de las heridas por arma blanca. Los hechos han ocurrido en el barrio getxotarra de Algorta. La Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Local de Getxo, ha detenido a cinco menores de edad.

El suceso se produjo en la noche del sábado, en las inmediaciones de la plaza Satistegi, en Getxo. Sobre las 23:20 horas, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que se había producido un altercado en la vía pública en Algorta, donde un joven había sido agredido con un arma blanca.

Agentes de la comisaría de Getxo y de la Policía Local, junto al personal sanitario se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Allí encontraron a la víctima con lesiones muy graves, por lo que fue evacuado al hospital de Cruces, en Barakaldo.

Esa misma noche, la Ertzaintza junto a la Policía Local de Getxo localizaron en la estación de metro de Algorta a cinco menores presuntamente implicados en la agresión. Por ello, procedieron a su arresto.

Asimismo, en una papelera de la estación localizaron dos cuchillos con restos de sangre que, presuntamente, fueron utilizados para cometer el homicidio.

El joven herido que había sido trasladado al hospital de Cruces, falleció poco después. Desde la comisaría de Getxo se mantiene una investigación abierta para esclarecer este homicidio.

"Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada"

Una tía del joven ha asegurado que la víctima había salido poco antes de que sucedieran los hechos. Indica que no saben por qué bajó a la calle, donde resultó herido. "Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada", ha asegurado.

"Acababa de salir de casa y a los 20 minutos nos tocaron la puerta y nos dijeron que habían apuñalado a Felipe", ha explicado a 'Europa Press'. Añade que en el momento de la confirmación, sus propios familiares pensaban que aún se encontraba en casa.

Cuando bajaron a la calle tras ser alertados, les dijeron que el joven estaba "muy malherido" y que solo vieron cómo los servicios sanitarios le estaban "prestando auxilios, pero cuando llegó al hospital no se pudo hacer nada".

"Es lo único que sabemos porque no hemos podido ni verle. No dio tiempo ni a que se produjera una pelea. Bajó solo de casa y no sabemos por qué salió ya que estaba en casa jugando a la play", recuerda.

