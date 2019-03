Miles de niños disfrutan de sus campamentos en la montaña de manera segura

Miles de jóvenes disfrutan durante el verano de campamentos en la montaña, y para que la experiencia acabe de manera satisfactoria, es necesario seguir ciertos pasos para vigilar la seguridad.

Para los niños, estas experiencias significan una excursión más y un motivo de diversión, pero los monitores que les acompañan saben que deben extremar la precaución para que no ocurra ningún percance. Por ello les preparan y les dan medidas que deben seguir, como mantener una distancia de seguridad con el de adelante, bajar de medio lado para no resbalarse o no asomarse demasiado por un puente.

En algunos casos, los jóvenes van acompañados de guías de montaña profesionales que les enseñan previamente cómo afrontar una jornada en la montaña: lo principal es planear la ruta, conocer si puede haber barrancos o vías de escalada en el itinerario. También les informan de que deben protegerse del sol, hidratarse continuamente y parar cada hora y media para comer.