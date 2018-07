El menor que confesó el crimen de una mujer en Castrogonzalo permanecerá en régimen cerrado al menos seis meses

El menor que, tras su detención, confesó el crimen de una mujer en Castrogonzalo (Zamora) permanecerá al menos seis meses en régimen cerrado, en el centro Zambrana de Valladolid, donde ingresó este domingo tras su declaración en la Fiscalía de Menores de Zamora, han informado fuentes cercanas al caso. Las primeras diligencias practicadas por la Fiscalía de Menores de Zamora ven indicios de asesinato en la comisión del crimen, sin apreciar al menos de momento agresión sexual, aunque será necesario esperar el resultado de los informes forenses para conocer más detalles del suceso.

Para evaluar la posibilidad de que el crimen constituya un asesinato y no un homicidio, la Fiscalía analiza la posibilidad de que el supuesto autor, de 16 años, actuara con ensañamiento -causó a la víctima más sufrimiento del necesario para originar su muerte- o alevosía, que la mujer no pudiera defenderse. El adolescente ingresado en el centro de internamiento de menores de Castilla y León estará recluido en él durante al menos seis meses, prorrogables por otros tres antes de la previsible celebración del juicio. Los nueve meses de internamiento como medida cautelar es el máximo previsto en la ley, lo que significa que antes de febrero de 2019 deberá celebrarse la vista oral y, si no, podrá salir del centro hasta que se celebre el juicio en el Juzgado de Menores de Zamora.

En cuanto a una posible condena, las medidas máximas establecidas en la ley de responsabilidad penal del menor fijan un máximo de ocho años de internamiento y cinco más en situación de libertad vigilada. Sobre el cumplimiento de la pena, la normativa establece que el menor la cumpla inicialmente en un centro de menores, aunque a los 18 años, si el juez lo decidiera así, puede ser trasladado a una prisión.

Fuentes del entorno de la investigación han indicado que el menor inicialmente negó los hechos y el pasado viernes por la tarde llegó incluso a incriminar a su padre, que también estuvo arrestado y el sábado quedó en libertad sin cargos. Sobre la forma de vida del menor detenido, vecinos de Castrogonzalo han indicado a Efe que desde que era un niño, él y un hermano mayor vivían únicamente con su padre y desde entonces le ayudaban en las tareas diarias de pastoreo y ordeño del ganado de ovino.

Este es el segundo caso en la zona zamorana de Benavente y Los Valles en el que un menor está supuestamente implicado en un crimen en las últimas dos décadas, ya que en julio de 2000 un adolescente de 16 años mató a una chica también adolescente en la localidad de Manganeses de la Polvorosa. En aquel caso el joven fue condenado con arreglo a una antigua Ley del Menor que le era más favorable y eso le permitió que únicamente se le impusieran dos años de internamiento en régimen cerrado por la muerte de la chica.

Sobre la resolución del crimen de Castrogonzalo, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo, ha subrayado "la profesionalidad" y la "discreción y el rigor en su trabajo" de la actuación de la Guardia Civil para esclarecer el crimen. Ha agregado que la investigación ha sido "muy rigurosa" y desde un primer momento ha estado orientada bajo principios que siempre justificaban las actuaciones realizadas. García Bermejo ha condenado crímenes en los que es víctima una mujer y ha abogado por hacer un mayor esfuerzo en favor de la igualdad de género. Leticia Rosino Andrés, de 32 años, desapareció el pasado jueves día 3 por la tarde cuando salió a pasear por los alrededores de Castrogonzalo como hacía habitualmente y esa madrugada su cuerpo sin vida fue localizado en un barranco.

El cadáver presentaba al menos tres golpes violentos en la cabeza asestados posiblemente con piedras, una de ellas de grandes dimensiones, según ha trascendido de la investigación. En el pueblo en el que ocurrieron los hechos, durante el fin de semana la presencia de agentes de la Guardia Civil ha sido mayor a la habitual y esta mañana también se veían más patrullas de lo normal para evitar cualquier altercado.