Una menor denuncia haber sido violada en una discoteca en Sabadell: "Me cogieron del cuello y acabaron violándome"

Una menor ha denunciado haber sido violada en el interior de una discoteca de Sabadell, en Barcelona, durante este pasado domingo. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra, el aviso se recibió de madrugada y tras ello los agentes se personaron en el establecimiento, donde asistieron a la víctima.

Precisamente ha sido la víctima la que ha denunciado los hechos en redes sociales. A través de sus cuentas ha relatado cómo ocurrió todo: "No pensaba subir esto, pero creo que es importante para todos. Me cogieron del cuello y acabaron violándome en una de las tarimas grandes. Ya que no sé si se hará justicia lo hago saber por redes para que vayáis con cuidado", ha detallado la joven en una publicación que ha recogido 'Metrópoli Abierta'.

La policía catalana ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero de momento no constan detenidos.

Se disparan las violaciones grupales

En los últimos meses se ha producido un aumento de agresiones sexuales, con casos como el de Burjassot y Villarreal. Al respecto la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha lamentado el "retroceso a la cultura de violación": "¿Qué os está pasando a los hombres que estamos retrocediendo a esta cultura de la violación que creíamos desterrada? No podemos retroceder, volver al miedo, porque las mujeres, tengamos la edad que tengamos, tenemos derecho a salir cuándo y cómo queramos. Y con quién queramos", ha puntualizado.

Lo cierto es que las cifras son preocupantes y los casos no son aislados. Según datos de la Fundación ANAR- Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, en los casos de abusos sexuales en grupo se ha registrado un alza en la última década. Los datos reflejan por tanto que este tipo de agresiones ha pasado del 2,1% al 10.5%.

De acuerdo a la organización, el pasado 2021 se denunciaron un total de 2.143 agresiones sexuales, lo que supone un repunte del 34% con respecto a 2020 y un 14% más que en 2019.