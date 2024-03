Más de la mitad de los conductores no conoce sus sistemas de seguridad ADAS

Tópico o no, la tecnología ha venido para quedarse aunque, sobre todo, para ayudar. Ese es el objetivo de la mayoría de este tipo de invenciones modernas que intentan rascar la eficiencia, la mejora de la calidad de vida y la evolución. Un ejemplo de ello pueden ser los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción o, también conocidos, sistemas ADAS.

No obstante, este tipo de invención tecnológica que busca la mejora de la conducción y seguridad no es conocido por más de la mitad de los encuestados en un nuevo estudio del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA. Sin embargo, es un motivo importante a la hora de comprar un nuevo vehículo.

¿Qué son los sistemas ADAS?

Los sistemas ADAS son uno de los elementos más importantes de un vehículo actual. Para preservar la seguridad del usuario, en estos sistemas se implantó una obligatoriedad desde julio de 2022 para todos los coches de nueva homologación.

Según la Dirección General de Tráfico, los sistemas ADAS o Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductores son un conjunto de soluciones que utilizan la tecnología para mejorar la seguridad en los vehículos y así salvaguardar a los conductores y resto de ocupantes. Algunos ejemplos de estas invenciones tecnológicas podrían ser: frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril, detección de ángulo muerto, control de velocidad adaptativo o cámara trasera.

Seguridad al volante pero los mayores desconocidos en carretera

En los datos aportados por el nuevo estudio del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, una de las conclusiones que se pueden sacar de este tipo de elementos es que son los mayores desconocidos. A pesar de su relevancia en la conducción, sólo el47% de los encuestados sabrían decir lo que son.

El desconocimiento no queda ahí, la encuesta refleja que un 42% de los propietarios de coche que participaron en el estudio, dicen, no tienen ningún ADAS o no saben si lo tienen. A pesar de ello, en este punto, hay un 44% que los conoce y los tiene activados.

Más del 80% los valora al comprar un coche

A la hora de comprar un coche, hay muchos factores que entran en juego: la línea del vehículo, la motorización, la comodidad, el dinero. Los ADAS también lo son, así lo explica un tercio de los encuestados que, explican, fue lo más importante en su decisión de qué coche comprar.

Por una parte, la importancia, pero un 51% lo consideró e influyó en su decisión. Al final, sumando las dos partes donde incidió la importancia de los sistemas ADAS, se puede decir que un 84% de los encuestados compraron un coche gracias a los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción.