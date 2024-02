María del Monte, tras la entrada de su sobrino en prisión: "A mí me produce inquietud, necesito seguir viviendo"

MaríadelMonte ha hablado sobre la detención de su sobrino, Antonio Tejado, ya en la cárcel por un robo en el domicilio de la artista, ubicado en la comarca del Aljarafe sevillano.

Muy afectada, ha declarado ante los medios que "solo puedo confiar en la justicia de mi país. Tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantías".

Sobre su sobrino, la cantante ha asegurado que "hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia".

"Una situación difícil"

Ha reconocido que vive una situacióndifícil en estos momentos y que está haciendo "esfuerzos" para reponerse y enfrentarse a su "vida cotidiana".

"A mí me produce inquietud en estos momentos de mi vida, necesito seguir viviendo, tengo cosas que hacer", ha apuntado.

Agradece además el trabajo de la administración competente que está a cargo de la investigación: "Me encantaría darle las gracias a la Guardia Civil".

Así fue el robo

El entramado criminal estaba liderado por 'El Ruso', que era el responsable de elegir los objetivos de los robos de viviendas con moradores en su interior. Además, estaban planificando otro robo más de un millón de euros, frustrado por la intervención de los agentes.

"La operación ABGENA se inició a finales del mes de agosto, tras la denuncia interpuesta por una víctima de un robo producido en una vivienda en la comarca del Aljarafe sevillano", según informa la Guardia Civil.

"Un grupo de cinco encapuchados, accedieron a la vivienda saltando la valla perimetral de una finca de un domicilio unifamiliar, forzando la puerta que daba acceso al interior. Una vez dentro, maniataron y amordazaron a algunos de los moradores, mientras eran amenazados de muerte. Las víctimas, ante la agresividad mostrada, fueron obligadas a colaborar con sus captores, ofreciéndole la combinación de la caja fuerte, sustrayendo diversas joyas y relojes de alto valor económico, dinero en efectivo, así como otros objetos que encontraron por el domicilio", detallan.

Los delitos que se investigan

Se investiga a los detenidos por los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas.

Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte, podría haber participado como informador o autor intelectual del asalto a la vivienda de su tía.

Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, ha declarado en el programa de Canal Sur 'Andalucía de tarde' que "hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas, pero vamos a intentar que no sea imposible. Estoy mal, muy mal, llevamos 5 meses con el susto en el cuerpo, hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar, ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías, y en la presunción de inocencia por supuesto. No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar, pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia".

