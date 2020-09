Margarita del Val, sobre la vacuna del coronavirus: "Es bastante incierto saber si va a ser eficaz"

La viróloga e investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, ha sido entrevistada en Antena 3 Noticias para hablar sobre la situación del coronavirus en España.

Sobre la posible llegada de una vacuna en un horizonte cercano, ha asegurado: "Tendremos las dosis pero lo que es bastante incierto es si van a ser segura y eficaz algunas de las vacunas con las que nos estamos comprometiendo".

"Hasta que no sean aprobadas por las Agencias Europeas del Medicamento, incluyendo la española, no lo podremos saber. Esto no se sabrá hasta que no acaben los ensayos clínicos. Lo importante es saber si las personas vacunadas reaccionan bien cuando se sometan a la infección natural y hasta que no estén realmente concluidos los ensayos y se sepa que ocurre con la infección natural, no lo sabremos. Es incierto cuándo tendremos estos resultados", explica.

En cuanto a si los test de saliva son una alternativa real a los PCR y cómo detectar los casos más rápido, Del Val asegura que "los test de saliva son una manera de obtener la muestra para después hacer PCRs".

"El otoño va a ser claramente más difícil"

"No es tan fácil de tomarlos, la diferencia está en la toma de muestra y el protocolo que se hace luego pero no es tan sencillo. Para mí, lo importante no es hacer muchos test, sino evitar que haya muchos contagios, el paso previo es que no haya contagios y eso se logra aplicando todas las medidas de higiene y salud pública que hemos aprendido a rajatabla", ha indicado la experta.

Margarita Del Val cree que "el otoño va a ser claramente más difícil" para hacer frente a la pandemia "porque, cuando empieza el frío nos concentramos más en interiores, tenemos menos posibilidad de hacer actividades en exteriores, entonces todas las enfermedades infecciosas respiratorias empiezan a aumentar".

"Por lo tanto es de esperar también que aumente la transmisión del coronavirus y será más difícil en las comunidades que ya de partida no entran nada 'limpia' de casos, digamos, en este otoño sino que ya venimos del verano con un numero creciente de casos sin haber estabilizado esa curva", ha asegurado.