La madre de la niña fallecida por una presunta negligencia médica: "Confiaba en la doctora, le besaba la mano"

La madre de la adolescente de 14 años fallecida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pide justicia por su hija tras una presunta negligencia médica. Fue al hospital con fiebre, vómitos y mareo y allí le aseguraron que había sido drogada y violada. Los sanitarios se lo repetían a la madre de la menor, quién denuncia ese error de diagnóstico cuando en realidad padecía meningitis.

"La niña lleva síntomas de drogas", le decían los médicos a la madre, quién aseguraba que su hija no había consumido nada. Cuando van a hacerle más pruebas, la joven empieza a convulsionar y sufre dos paradas respiratorias. Es entonces cuando las trasladan del Hospital Virgen del camino al Hospital Puerta del Mar en Cádiz, donde le diagnostican meningitis.

Poco después, Nerea fallecía en la UCI y la familia piensa que si le hubiesen detectado desde la enfermedad desde el principio, podría haber tenido una posibilidad de sobrevivir. "Mi hija no hubiera terminado así. No dicen que se hubiera salvado, pero sí tenía una posibilidad", explica.

La madre confiaba en los médicos y le pidió a la doctora que hiciera todo lo posible por su hija. "Le daba hasta besos en la mano, le pedí que no me la dejara sola, que me la cuidara"

La familia denuncia al hospital

La familia de la menor fallecida en Cádiz ha denunciado al hospital por negligencia médica. En un principio le dijeron que la joven de 14 años había sido drogada y posiblemente violada. Sin embargo, más tarde, cuando la trasladaron de hospital, le diagnosticaron una meningitis.

Han presentado Reclamación Patrimonial contra la Consejería de Salud y Consumo del SAS al considerar que son hechos "gravísimos" y han solicitado una indemnización de 201.820,56 euros.

Los abogados de la familia han pedido en un comunicado que se depuren responsabilidades "porque la confusión en el diagnóstico llevó a perder un tiempo precioso, la llamada hora de oro que hubiera podido salvar su vida".

El comunicado del hospital

El hospital donde se trató a la paciente también ha emitido un comunicado para dar su versión de los hechos, donde se apunta que Nerea entró con un "cuadro confusional agudo" y que se le realizó un test de drogas en orina que salió negativo.

También apunta fuentes hospitalarias que desde el primer momento se consideró como diagnóstico más probable un síndrome meningeo y se trató con antibióticos, esteroides y vasopresores.

La chica tuvo una evolución desfavorable "a pesar del tratamiento intensivo, siendo trasladada al día siguiente a la UCI pediátrica del Hospital Puerta del Mar".