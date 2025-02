Macabro crimen en Villaquilambre: matan a un poni cortándole el cuello y arrancándole las patas traseras

Atroz crimen el que ha tenido lugar en Villaquilambre, una pequeña localidad de León. Allí, en una finca, han encontrado un poni con el cuello cortado y las patas traseras arrancadas. La Guardia Civil ya está investigando el ataque, mientras que la propietaria de Farruco, este poni de 16 años salvajemente asesinado, ha pedido colaboración ciudadana para tratar de identificar al culpable.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero en Villaquilambre, entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando un individuo accedió a la finca para acabar con la vida del animal.

La propietaria del poni, Ángela Puente, ha denunciado en el medio 'Leonoticias' que el agresor ató al animal a un árbol antes de atacarle mortalmente y descuartizarlo. Además, intentó cortarle las patas delanteras, pero no pudo completar el acto, posiblemente al verse interrumpido.

"Necesitamos cualquier información para encontrar a ese malnacido; no se puede consentir esta barbaridad", ha expresado la mujer a través de sus redes sociales.

Por su parte, la Guardia Civil ha señalado que el ataque se llevó a cabo "con técnicas de carnicería" y que tuvo que ser llevado a cabo por más de una persona, ya que solamente "las patas pesan más de 60 kilos".

La familia de Farruco, con quien llevaban viviendo once años, espera que "el asesino" no quede impune por lo que ha hecho: "A Farruco no me lo van a devolver, pero a este individuo hay que identificarle para que pague lo que ha hecho". Por el momento, se están analizando las pistas y los testimonios que puedan ayudar a esclarecer este cruel e indignante acto.

