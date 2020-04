Los sanitarios denuncian la precariedad de sus contratos frente al alto riesgo de contagio de coronavirus

Un total de 37.994 sanitarios han contraído el coronavirus desde el inicio de la pandemia, un dato que no para de crecer ya que son los más expuestos al COVID-19. Muchos de ellos denuncian su precaria situación laboral en comparación con el alto riesgo que tienen de contagiarse en su día a día.

La historia de la madre de Alex puede ser la historia de otros de sus compañeros: "Hoy hace dos semanas que murió mi madre. Coronavirus. Tenía 62 años y era auxiliar de enfermería en una residencia", explica.

"Hacía su trabajo con infinito cariño, pero no lo hacía (solo) por amor, sino para llegar a final de mes. Ya en su casa, de baja, me dijo, como disculpándose, que esta vez se sentía muy cansada y que en 12 años no había faltado nunca. Esto es lo que cobraba", asegura Alex, en un tuit en el que denuncia que el sueldo de su madre solo fuera de poco más de 900 euros.

Otro caso, el de Ángeles, una doctora de urgencias que lleva 6 años trabajando en el mismo hospital y ha firmado ya más de 40 contratos temporales. "El último ha sido de un mes. Finaliza el 17 de mayo y es por la pandemia Covid-19. Después de eso, no lo sé, como siempre, ya se verá", explica.

Los sanitarios se están dejando la vida y, muchas veces, con falta de protección y con contratos precarios. "Basta ya, somos médicos, no mártires", denuncia una sanitaria. Por este motivo, el pasado domingo pidieron que a las 8 de la tarde no sonaran los aplausos, solo silencio.