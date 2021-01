Los comerciantes piden paciencia ante la escasez de alimentos en los supermercados por la borrasca Filomena

La borrasca Filomena ha provocado grandes vacíos en los supermercados debido a la imposibilidad de los camiones para transportar el género por la enorme cantidad de nieve y hielo en las carreteras.

Son muchos los ciudadanos que han ido al supermercado y se han encontrado con estanterías semivacías, y algunos los que han caído en el error de comprar cantidades ingentes de alimentos. Pues bien, los comerciantes piden calma, el género va a llegar.

El temporal ha retrasado la llegada de alimentos, pero estos volverán a completar los supermercados en los próximos días. Mercamadrid ha vuelto a abrir sus puertas tras cerrar por la borrasca Filomena y lo ha hecho recibiendo nada más y nada menos que 16.000 kilos de comida.

Otro de los productos que no han tardado en agotarse es la sal. Imprescindible para ayudar a que no se forme hielo primero, y que no resbale después. Los supermercados se quedaron sin sal debido a la compra masiva por parte de ciudadanos.