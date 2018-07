Localizan el cadáver del segundo desaparecido en el derrumbe de Madrid

El cuerpo sin vida de Agustín Bello, segundo desaparecido en el derrumbe de un edificio en el paseo del General Martínez Campos de Madrid, ha sido localizado alrededor de las nueve de la mañana, según han confirmado fuentes municipales.

El cadáver ha sido encontrado unas 64 horas después del derrumbe, en el que también murió el obrero extremeño José María Sánchez, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado ayer por la tarde.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado que el segundo fallecido era "un trabajador", pese a que el hermano del fallecido dijera que Agustín le estaba visitando en la obra.

La alcaldesa, que ha acudido al edificio del paseo General Martínez Campos poco después de hallarse el cadáver, ha respondido así a la pregunta de los periodistas sobre si Agustín era o no un obrero: "Es lo que nosotros sabemos en este momento".

Al respecto, la concejal del distrito de Chamberí, Esther Gómez, ha recordado que un juzgado está investigando el accidente laboral y ha pedido respeto para la investigación. Según los servicios de rescate, "con práctica seguridad no ha habido una experiencia de sufrimiento porque fue inmediato, un derrumbe que aplastó el cuerpo y no hubo capacidad de reacción", ha dicho el concejal de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

La Policía baraja varias hipótesis y no tiene claro si la segunda víctima era trabajador de la obra

El jefe de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, Jesús María García Cortijo, ha afirmado este viernes que trabajan con varias hipótesis sobre el origen del derrumbe del edificio de la calle del general Martínez Campos, en la que han muerto dos personas; y aún desconoce si la segunda víctima, la hallada este viernes sin vida, trabajaba o no en las obras de rehabilitación del edificio.

García Cortijo ha explicado a los medios que tras la confirmación de la segunda víctimas, la Policía Municipal, competente en investigación de accidentes laborales, va a empezar a averiguar las causas del suceso y, de momento, "son varias hipótesis las de trabajo".

Preguntado por los periodistas por si el hombre cuyo cuerpo sin vida se ha encontrado este viernes entre los escombros, Agustín Bello, trabajaba o no en dichas obras, el jefe policial ha respondido que es otro de los elementos de las pesquisas que "está en el aire". "Hay una declaración del hermano del fallecido - que era el jefe de la obra- y no tenemos elementos para pensar si era trabajador o no. No sabemos si llevaba o no el mono puesto. El llevar el mono no es determinante para saber si era trabajador o no", ha añadido.

Inquirido por la legalidad de que la persona fallecida estuviera dentro de la edificación si no era trabajador de la empresa, García Cortijo ha dicho que "en cuanto hay una persona, que es el jefe de obra, que es el garante de seguridad del edificio, es ella la que dispone". Y ha aclarado que la obra tenía licencia de demolición y permiso para la reestructuración del edificio.