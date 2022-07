Llega la segunda ola de calor del verano y lo peor se espera en el Andalucía, Canarias y zonas del interior

Desde hoy comienzan a subir las temperaturas y llega la segunda ola de calor del verano. Durante este fin de semana predominará un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país. Los termómetros continuarán en ascenso, que será más acusado en la mitad norte peninsular y en Canarias.

Más persistente

La ola de calor comienza este fin de semana pero continuará toda la próxima semana, por lo que es muy probable que los 40ºC vengan para quedarse. En Canarias ya se nota hoy la escalada de las temperaturas, y a partir de mañana el intenso calor se extenderá por toda la Península.

A partir del lunes los termómetros irán sumando grados, aunque no de forma generalizada ya que la ola de calor no va a llegar al Cantábrico, puesto que permanecerán por debajo de 30ºC. Algo similar ocurrirá en el mediterráneo, donde las temperaturas estarán más contenidas y no subirán de los 35-36ºC.

Las zonas en alerta máxima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel naranja por temperaturas máximas en los próximos días en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se esperan valores superiores a 36 y 38ºC en amplias zonas del interior y del archipiélago canario, donde habrá reducción de visibilidad por calimas, y en torno a 38-40ºC en los valles de grandes ríos del suroeste.

En cuanto a los vientos, soplarán con intervalos fuertes de levante en el Estrecho, del norte en Ampurdán y del noreste y este en el litoral norte de Galicia.

Llegará una nueva DANA

A partir del lunes, según ha detallado la Aemet, se espera la llegada de una nueva DANA, que se situará al oeste peninsular. Este fenómeno comenzará a "generar una circulación de sur a norte, que desplazará una masa de aire muy cálida, de origen africano, en todos los niveles, de manera que es probable que a partir del martes se intensifique el ascenso térmico, al menos hasta el miércoles".