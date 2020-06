Jugando al baloncesto en grupos numerosos y sin dstanciamiento frente al coronavirus, en una cancha de Tenerife

Ocurre en el municipio de Adeje, en Tenerife. Todas las tardes, según denuncian los vecinos, el pabellón polideportivo municipal se llena de jóvenes para practicar baloncesto. Denuncian que no mantienen las distancias de seguridad ni respetan las normas de control de aforo limitado para prevenir contagios por coronavirus.

En la entrada del recinto, las normas están bien especificadas en un cartel donde se puede leer que no puede haber grupos de más de 20 personas, que los deportes en grupo deben ser de 20 personas, como máximo, y que no se puede superar el 50 % del aforo de las instalaciones. Pero las imágenes hablan por si solas, en esta cancha se supera el número máximo permitido y según los vecinos a medida que avanza la tarde aumenta el número de personas que se acercan hasta aquí para practicar deporte.

Son normas ajustadas a la fase 3 de desescalada en que se encuentra Canarias.

Los vecinos han grabado vídeos denuncia

Los mismos vecinos que nos remiten estas imágenes aseguran que no hay ningún tipo de control a la entrada y que la policía no pasa por el lugar para advertir o multar a los jóvenes que no están cumpliendo con la normativa vigente.

Actitudes de este tipo ponen en riesgo la evolución de la desescalada del confinamiento que se ha mantenido como consecuencia de la pandemia por coronavirus y puede provocar un brote de contagio que ralentice la flexibilidad de movimiento en esta zona.