Juan Roig critica la gestión de la DANA: "La coordinación entre los políticos ha sido muy mala"

El empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, ha lamentado la falta de coordinación entre los políticos durante la gestión de la DANA.

"El 98% de la gente es gente con un gran espíritu de ayuda, se ha demostrado con los voluntarios y con todo el mundo pero la coordinación de los políticos ha sido muy mala. De un tema que ha sido una gran desgracia de la naturaleza, además, está el enfrentamiento entre ellos", ha criticado Roig tras la celebración del Maratón Valencia.

Roig ha pedido que cesen los enfrentamientos y dedicar los esfuerzos a la reconstrucción de las zonas dañadas por la 'barrancada'. "Los valencianos lo que queremos es levantarnos y continuar trabajando. Menos discusiones y más hacer cosas", ha reclamado.

Asimismo, ha hablado del hecho de que entre las más de 200 víctimas mortales estuvieran amigos suyos, uno de ellos consejero del club Valencia Basket. "He perdido a cuatro amigos, tres de ellos muy próximos y muy amigos míos. Fueron a comer juntos a un restaurante. Es una desgracia, tal y como le han pasado a otras 222 personas. Una gran desgracia", ha concluido.

Roig asistió al Maratón Valencia y aseguró que la celebración de la prueba ha sido una ayuda para "tirar adelante" tras la DANA. "Es un apoyo a la Comunidad Valenciana de nosotros, que estamos normales, que ya se ha acabado el duelo, que ha sido muy fastidiado y se han muerto 222 personas y faltan por encontrar algunos cadáveres. Estamos muy jodidos todos los valencianos pero después del luto esto hay que tirarlo adelante. Como dice el himno, 'valencians, en peu alcem-se'", señaló.

Roig dijo que ha sido una edición "muy emocionante" y que la "gente se ha volcado". También ha recordado que ha habido corredores de la zona más afectada que han participado en la prueba.

"Lo más bonito que he vivido es que la gente te da las gracias y que se cumple lo que mi madre me dijo que cuando te mueres no te llevas un duro y si se lo das a la gente, la gente te lo agradece muchísimo", concluyó.

Homenaje en Paiporta

Las campanas de Paiporta han recordado el pasado 29 de noviembre un mes de las inundaciones y los 222 fallecidos que provocó el temporal, 5 de las cuales corresponden a este municipio ubicado en plena zona cero de la catástrofe. Las tres campanas de la torre de la iglesia de San Jorge sonaron a las 18:28 horas, en el momento en que se desbordó el barranco del Poyo en Paiporta y una avalancha de agua inundó la localidad y la devastó.

Con este toque de campanas propio de los fieles difuntos se ha querido invitar al vecindario a un momento de encuentro en los alrededores, para honrar la memoria de los fallecidos.

