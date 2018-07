Javier Rodríguez felicita a Teresa Romero "porque no se ha muerto"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha asegurado que si él "lo hubiese hecho mal" Teresa Romero "no estaría hablando" a lo que ha añadido que si su gestión frente a la crisis del ébola no hubiese sido la correcta, "España seguiría teniendo esta enfermedad".



Rodríguez no se ha querido pronunciar sobre la querella que le interpuso Teresa Romero por vulnerar su honor y ha dicho que no se lo puede "impedir" ya que está en "su derecho". "Lo que tengo que hacer es felicitarla porque no se ha muerto y porque haya tenido un final feliz", ha explicado.

Se congratula de la "buena sanidad" de Madrid

El consejero ha manifestado que es una "gran satisfacción" que España esté libre de ébola. "Eso es fruto de la buena sanidad que tenemos en la Comunidad de Madrid y los buenos profesionales que tenemos".