Investigan el secuestro de una mujer y su hija de 7 años, quienes lanzaron una nota al cartero por la ventana

La Policía Nacional investiga un caso de secuestro en Jaén en el que una mujer de 24 años junto a su hija de 7 años consiguieron pedir ayuda lanzando un papel por la ventana.

Según adelantó 'Diario de Jaén', los hechos sucedieron el pasado 3 de enero cuando la mujer aprovechó que un repartidor de correos se encontraba trabajando en el barrio y ella decidió lanzar un mensaje por la ventana como método para pedir auxilio.

En la nota enviada se podía leer que avisaran a los padres de ella para que acudieran rescatarlas, además de un mensaje determinante para la mujer y la hija pequeña: "Por favor, no llame a la Policía que me mata".

Además, en la nota estaba escrito el número de teléfono de los padres de la joven que el funcionario de Correos se pudo guardar para que activaran la alerta. Cuando los padres de la joven fueron alertados, hablaron con el Cuerpo de Policía Nacional, quienes se presentaron en el edificio poco después de recibir la alerta.

Según fuentes policiales, la mujer hizo señales desde la ventana para que estos no accedieran a la vivienda, pero a pesar de todos sus esfuerzos por impedirlo, los agentes forzaron la puerta y entraron a la casa para rescatar a la niña y a su madre.

Mientras tanto, el hombre logró huir de la vivienda saliendo por el tejado de la urbanización en la que se encontraban. La Policía tuvo que solicitar la ayuda a los Bomberos para proceder a la detención del varón.

Los Bomberos procedieron a rastrear el tejado del edificio pero no lograron encontrar al hombre que se había fugado tras retener a las dos. Por ahora, se desconoce la relación que el hombre tiene con esta mujer.

De todas formas, la Policía realizó un rastreo de la vivienda antes de abandonarla y en su interior encontró una plantación de marihuana del que el equipo de estupefacientes ya se ha hecho cargo.

La investigación continúa abierta y todavía no se han dado a conocer nuevos datos sobre ella para no perjudicar al caso.

Casos similares

Este mes de diciembre, la Policía del Estado de Sao Paulo informó durante una rueda de prensa junto al exjugador brasileño Marcelinho Carioca de que cinco personas fueron detenidas acusadas de extorsión mediante secuestro y que Carioca transfirió alrededor de 40.000 reales (unos 7.500 euros) a las cuentas de los secuestradores.

El exfutbolista relató que tres individuos lo abordaron aquel sábado en la madrugada en la zona este de la ciudad de Sao Paulo, después de acercarse en coche a la casa de una amiga para entregarle unas entradas para un concierto. "Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al coche me pusieron una capucha y ya no vi nada", afirmó.

Los secuestradores se lo llevaron a él y a la amiga a una casa donde le amenazaron con un arma, le pidieron la contraseña del móvil y le forzaron a transferir dinero.