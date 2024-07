Un incendio en la sala de máquinas deja a la deriva un buque con 411 personas a bordo

En la madrugada de este lunes, sobre las 2:20 horas, un ferri de la naviera GNV, que cubría la ruta Valencia-Palma y que se encontraba a 22 millas de Ibiza, ha sufrido un incendio en la sala de máquinas. Sobre esa hora se recibió un aviso de que un buque de pasajeros de Tenacia estaba sufriendo un incendio a bordo de la sala donde se encuentra toda la maquinaria. En él, navegaban 350 pasajeros y 61 tripulantes. El incendio comenzó y rápidamente se pusieron en marcha los protocolos de seguridad y se avisó a los pasajeros a bordo para que se reuniesen en puntos de encuentro.

Salvamento Marítimo ha informado que el incendio se ha controlado durante la noche pero que a las 10:00 horas continuaba en activo: "Esta madrugada se ha producido un incendio en la sala de máquinas de la embarcación Tenacia, con 411 pasajeros, que hacía el trayecto Valencia-Palma. El incendio ya está extinguido y no hay heridos. Dos remolcadores de Salvamento Marítimo están de camino a punto de llegar", han indicado en un mensaje en redes sociales sobre las 9:11 horas. Por el momento, han habilitado un teléfono de atención a familiares: 0039 0102094599, aunque indican que también pueden llamar al 112.

Se ha mandado al lugar donde el buque ha quedado a la deriva, dos helicópteros: el Helimer 207 (con tres bomberos de la Generalitat de Cataluña para evaluar la situación y posible remolque con una empresa privada al Puerto de Valencia) y Helimer 203. Además, otras dos dotaciones de bomberos catalanes han sido movilizadas hasta la zona. Por mar, se han movilizado diferentes buques: dos buques de 'salvamar' junto con los remolcadores de Salvamento Marítimo. Se ha dado aviso también a Salvamar Acrux (Ibiza), Salvamar Libertas (Puerto Portals), la Sar Mesana (Palma) y Marta Mata (Catellón).

El incendio no se ha extendido fuera de la sala de máquinas donde ha comenzado, por lo que los tripulantes y pasajeros no corren peligro y, por el momento, continúan a bordo. Ninguna de las zonas habilitadas para pasajeros se ha visto afectada por las llamas y no hay que lamentar heridos. El buque Abel Matutes de Baleària está detenido también cerca del ferri por si es necesario evacuar a los pasajeros del Tenacia. Éste era el único buque de la zona que podía prestar asistencia y por eso ha sido la Autoridad de Coordinación Marítima, que se ocupa territorialmente de la gestión de actividades de rescate, la que determinó que este buque permaneciera cerca del afectado.

GNV y Baleària ha pedido disculpas a los pasajeros. Concretamente, desde GNV indican que ya se están estudiando alternativas para los pasajeros, ya que es posible que el barco sea remolcado de vuelta a Valencia y no llegue a su destino.

El objetivo ahora es vigilar las zonas calientes y comprobar que el remolque a puesto con el pasaje es seguro. Se siguen con las labores de contraincendios por parte de Salvamento Marítimo. GNV ha contratado un remolque comercial que será quien traslade el buque a la deriva de vuelta a Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.