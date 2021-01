Impactante relato del doctor Miguel Casañ, en la UCI tras contagiarse él y toda su familia: "Sentí que la muerte me acariciaba"

Miguel Casañ se contagió de coronavirus junto al resto de su familia. El anestesista cuenta que "el virus no daba la cara", pero tanto él como otros seis miembros de su familia, incluido un nieto de 15 años, terminaron contagiados.

"Nos contagiamos toda la familia. Fue terrible porque no daba la cara. Cinco PCR negativas, con fiebre... El virus vino a por nosotros, nosotros respetamos las medidas de seguridad", asegura el doctor Casañ.

"Esta guerra no la podemos perder, los médicos queremos ganarla. Hoy puedes contagiar a tu abuelo y mañana no lo vas a tener... Si están un poco críticos, la media va a durar 48 o 72 horas", afirma el anestesista, que asegura que vio la muerte muy de cerca, pero que lo que más le dolía era no poder despedirse de sus seres queridos.

"Sentí que la muerte me acariciaba. No esperaba que se diera esta difusión, per oes ciert, sientes la muerte. estaba tranquilo, lo único que me importaba era que no me había podido despedir de mis hijos y decirles lo que les quiero. Os animo a que no os guardéis esas muestras de cariño", concluye el doctor Casañ.

El de Miguel es un caso más del sufrimiento de miles de familias que se contagian de un virus que vuelve a azotar España en la tercera ola. Las comunidades autónomas refuerzan las restricciones tras sentir preocupantes aumentos en las cifras diarias que deja la pandemia.