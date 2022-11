La historia de Óscar Marín, el carnicero de La Línea que cada domingo reparte comida a 300 personas

Cada domingo desde hace cuatro años, Óscar Marín junto a su familia instala un puesto de comidas, desde las 11:30 hasta las 13:30, en la explanada situada junto al antiguo hospital de La Línea de la Concepción en Cádiz, para ayudar a los más vulnerables.

"Tuve un sueño en el que un hombre mayor me pedía que ayudase a los más necesitas", nos cuenta Óscar. A partir de ahí, no ha fallado ningún fin de semana, pero la inflación también afecta a este modesto empresario, que regenta una carnicería, y asegura que el sueldo ya no le alcanza para seguir con esta iniciativa y pide la colaboración del pueblo.

Cuando comenzó esta 'misión' apenas eran 70 personas las que se acercaban a su 'food truck', pero en el día de hoy han repartido más de 300 bocadillos, hamburguesas y bolsas de desayunos para niños. "Porque esto nos puede pasar a cualquiera, aquí vienen personas solas al igual que familias enteras", añade Óscar.

Es el caso de Belén, tiene tres hijos y desde hace dos años cada domingo agradece a Óscar su ayuda, "si no fuese por lo que él hace no tendría que darles hoy a mis niños, no tengo trabajo y nadie me ayuda", cuenta esta joven linense de 40 años mientras nos enseña una bolsa con batidos y dulces que le han dado para sus hijos. Mientras que Aurelio asegura "estar toda la semana esperando a que llegue el domingo para tener un trocito de comida segura".