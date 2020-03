"Hemos tomado medidas demasiado tarde, quizá la soberbia de Occidente nos ha condenado"

Juan González del Castillo, responsable de enfermedades infecciosas en la Sociedad Española de Médicos de Urgencias, asegura que los sanitarios, viven con mucha intensidad y mucho agotamiento este pico de la pandemia por coronvirus, pero reconoce que todo el personal de los hospitales sigue con muchas fuerzas para seguir luchando con "lo que se nos viene encima".

Ampliar el aislamiento

Responde a las recomendaciones de la OMS de ampliar el periodo de aislamiento durante quince días después de dejar de tener síntomas del coronavirus. González del Castillo reconoce que lo más probable es que el periodo de aislamiento haya que ampliarlo, ver como evoluciona la curva de contagios e insiste en la prudencia porque después de la curación puede existir cierto riesgo. Quizá haya que "replantearse el confinamiento porque levantar esa medida de forma prematura puede provocar una recaída " y un aumento en el número de infectados.

"Cuando veamos el efecto podremos determinar hasta donde tenemos que llevar las medidas adoptadas" insiste Juan González quien asegura que no hay que precipitarse "porque conllevará errores".

¿Hay que hacer test a todos los que presenten síntomas?

Recuerda que el COVID-19 se transmite por gotas, no es transmisión aérea y recalca la importancia de la higiene de manos. No es partidario de hacer test a todos los que tengan síntomas de la enfermedad, al menos en esta fase de expansión del virus. "No tiene sentido someter a test a los pacientes con patología leve". Cree que es suficiente con un diagnóstico clínico por parte del médico y reservar los test, "nos permite ahorrar para los que están en el hospital, o los que hay que ingresar en el hospital" para determinar los positivos y tomar las medidas de seguridad y protección a los sanitarios, a los que hay que proteger.

Empiezan a escasear los recursos

Reconoce que empiezan a faltar equipos de protección individuales para los profesionales de la Sanidad y ventiladores para los pacientes que están en los hospitales en cuidados intensivos. "Hay que resolverlo lo antes posible porque si los sanitarios empiezan a caer no habrá quien atienda a la población". "Necesitamos que nos lleguen más recursos".

El éxito de países como Corea

Juan González del Castillo reconoce el éxito de países como Corea del Sur en la contención del virus. Asegura que el éxito estuvo en tomar medidas muy a tiempo, en un momento muy temprano de la epidemia, y en la diferencia cultural. A los coreanos no les cuesta cumplir con el confinamiento como a nosotros.

Recuerda que si no se hace nada el 60 o 70% de la población se contagiará.