Hay 100.000 urnas en España con cenizas dentro abandonadas por sus familias

Un silencio siliente acompaña el descanso de una decena de urnas en un tanatorio de Sagunto (Valencia). "Algunas llevan años" sentencia una voz. Fernando Alcón Pineda, actual presidente de Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF), asegura que muchas familias dejan a su suerte los restos de los difuntos: "Llamamos para recordarlo, pero no vienen a por ellas".

Ahí están, junto al horno de cremación, envueltas en fundas, sin cumplir con su última voluntad. Almacenes o cajones son otros de los lugares donde reposan. "No podemos deshacernos de ellas, no es ético", añade Alcón. Miles de tanatorios intentan custodiarlas con el máximo respeto, pero denuncian que no existe un protocolo para estos casos: "Aquí en Valencia, tenemos una pirámide donde se depositan las urnas pero el resto de ayuntamientos suele tener problemas, existe un vacío legal".

Desencuentros familiares, cuestiones económicas o la soledad del fallecido son algunas de las razones por las que nadie asume la responsabilidad de los restos. Motivos reducidos a cenizas para la mayoría: “Me parece horrible, no lo puedo entender”, “no es manera de descansar en paz”, responden en la calle quienes se enteran de lo que está ocurriendo.

Mientras tanto, una batalla moral se discute en el seno de miles de tanatorios: Qué hacer o no, con alrededor 100.000 urnas, tal y como cifra Recordarium.