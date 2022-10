Gusanos en la sopa: investigan la aparición de larvas en la comida del personal del Hospital de León

La dirección del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ha abierto un expediente informativo ante el caso de insalubridad en la comida del personal médico, al que durante el fin de semana se le sirvió sopa en la que aparecieron pequeñas larvas de gusano de color negro. Unos hechos que el centro sanitario califica de "inaceptables". Los responsables del centro van a pedir explicaciones a la empresa responsable de este catering.

Por su parte, el gerente del Hospital Universitario de León, Alfonso Rodríguez-Hevia, ha mantenido este lunes una primera reunión con responsables de la empresa adjudicataria del servicio de cafetería, Serunión, tras este caso de insalubridad detectado en la comida del personal. "Era un plato de sopa de una médico de guardia", asegura el gerente.

Además, en este hospital de León, un total de 20 sanitarios sufrieron una gastroenteritis en mayo. A pesar de que no hay pruebas de la relación, ellos creen que se debió a la comida. "Era comida de tipo catering, comida que no tenía la calidad adecuada", asegura la delegada del sindicato del CSIF. Pero no todo acaba aquí. Al parecer, otro trabajador del hospital pidió menú para llevar y se lo dieron, ni más ni menos, que en bolsas de basura.

Por su parte, la empresa asegura que la sopa se realizó ese mismo día, que se ha retirado el bote de fideos y que, en cualquier caso, no representaría ningún riesgo para la salud. El hospital, sin embargo, ha abierto una investigación sobre este hecho.

La Junta ya sancionó a Serunión por gusanos

La empresa Serunión ya fue sancionada hace 8 años porque aparecieron larvas en los menús de cinco comedores escolares de León. Los gusanos llegaron al comedor de los colegios Antonio Valbuena de León, Trepalio (Trobajo del Camino) y el CRA de Riaño. En otros dos centros el hallazgo se produjo en la cocina.

En aquella ocasión, la Junta zanjó el asunto con la imposición de una multa de 69.109 euros a Serunión, que llegó nueve meses después, en junio de 2015.