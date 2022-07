Guarderías caninas, la alternativa contra el abandono animal este verano

Llega el verano y, con él, el abandono de animales. Casi 300.000 mascotas fueron abandonadas el año pasado. Para evitarlo, existen guarderías caninas donde ellos también pueden disfrutar de sus vacaciones de verano.

Los animales pueden quedarse en estos hoteles caninos cuando los dueños no pueden hacerse cargo. Nueve de cada diez turistas que tienen mascota viajan con ellas, pero todavía no hay demasiados alojamientos que acepten animales.

"En España, actualmente lo de irte al hotel con tu perro está demasiado atrás", explican los expertos. Se trata de una de las consecuencias del abandono de animales.

España es líder europeo en abandono animal, los expertos creen que los ciudadanos no son conscientes de lo que supone tener una mascota. "¿Vas a estar 17 años con tu perro? Si no vas a hacerlo, no tengas perro, no tengas mascota", indican.

Guarderías caninas

Para que no se abandonen a las mascotas, existen alternativas como las guarderías caninas. "Funcionamos como hoteles de personas. Semana Santa, Navidades, verano, agosto, todas esas fechas son las que nosotras tenemos overbooking, pero overbooking de verdad", afirman desde una guardería canina.

Los dueños de las mascotas creen que es una buena idea para cuando ellos no pueden hacerse cargo. "Nos casamos, así que no teníamos ningún familias ni nada, entonces estuvimos mirando y nos gustó mucho que tuviera recintos individuales para dejarle, para que juegue", explica una pareja.

Estos hoteles para mascotas ayudan a que menos mascotas sean abandonadas. La multa por descuidar a un animal en España puede ser de hasta 300.000 euros.