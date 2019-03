Andalucía, Galicia y Cataluña, a favor del criterio poblacional en el reparto de fondos contra la pobreza infantil

La consellera catalana de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha afirmado que no comparte el reparto del fondo contra la pobreza infantil porque "no obedece a ningún criterio equitativo" y no ha tenido en cuenta el número de menores en riesgo de pobreza.

Cada menor andaluz recibiría 1,90 euros frente a los 55,30 de los de La Rioja

Munté ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia, en el que el Ministerio de Sanidad repartirá el fondo dotado de 17 millones de euros entre las autonomías y del que Cataluña previsiblemente se llevará 726.989 euros.

La distribución del fondo se ha realizado aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión), que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, considera que la cantidad que recibirá su comunidad para paliar la pobreza infantil "tiene una cuantía significante, acorde a los escasos niveles de pobreza material severa" de la región.

Se tiene en cuenta la baja intensidad de empleo, carencia de carne, pollo o pescado cada dos días...

Sobre si la ayuda es suficiente, la consejera ha declarado que "siempre sería preferible tener más" pero, ha señalado que en Castilla y León están "relativamente satisfechos" matizando que esto es "no tanto por la cuantía sino porque se recupere en sí financiación para las comunidades".

Andalucía ha pedido que el Ministerio de Sanidad rectifique e incluya el criterio poblacional en el reparto de los fondos del Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.

Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha calificado de "escaso" el fondo destinado a nivel nacional y ha manifestado, además, que es necesario un acuerdo de todas las comunidades autónomas y del Gobierno central por la infancia.

Según el reparto actual, basado en el indicador Arope, cada menor andaluz en riesgo de pobreza recibiría 1,90 euros frente a los 55,30 de los de La Rioja o los 153 de Ceuta, por lo que Sánchez Rubio ha manifestado la necesidad de "utilizar el criterio poblacional que complete dicho indicador a fin de no generar desigualdades".