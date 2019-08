El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de México ha denunciado a una ginecóloga de un hospital por negarse a realizar los estudios "necesarios" para descartar una posible violación a una menor.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, cuando la niña de 13 años tomó una bebida que le ofrecieron unos desconocidos, tras lo que perdió el conocimiento. Posteriormente, fue trasladada al hospital,, donde sus familiares pidieron que se le hicieran pruebas para descartar una agresión sexual.

Sin embargo, la doctora no hizo ninguna prueba ni comunicó los hechos, algo obligatorio en estos casos. Los padres denuncian que, a pesar de que el hospital descartó la existencia de violación sexual, le administraron a la menor una pastilla del día después y otra contra el VIH, "algo que no tiene sentido si la menor no ha sido violada". Además, lo hicieron sin el consentimiento ni de su padre ni de su madre.