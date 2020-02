'Los Pichis' niegan su relación con la muerte de dos ancianos en Bilbao y exigen que les pidan perdón

Las familias Canales y Manzanares, conocidas como 'los Pichis', han negado su relación con el doble crimen de Otxarkoaga (Bilbao) en el que falleció un matrimonio de octogenarios, y han exigido una petición de perdón por el "daño" causado.

María Luisa Cortés, una de las integrantes de estas familias consideradas 'conflictivas' residentes en el barrio de Ollerías y en Vitoria, ha comparecido junto a un portavoz el colectivo, el representante de SOS Racismo Alava Fede García, para rechazar las informaciones que les han relacionado con el doble crimen de Otxarkoga y ha denunciado "discriminación". "No tenemos nada que ver con este suceso que ha pasado ahora", ha censurado.

Además, ha criticado que se haya difundido su supuesta relación "por todas las radios, por todos los periódicos, por toda la televisión". "Nosotros no tenemos nada que ver con esos asesinatos, queremos que nos pidan perdón por el daño que nos han hecho", ha exigido.

Según ha afirmado, los más jóvenes de la familia llevan "mal las acusaciones" porque "no son ellos". "Mi familia, mis nietos, mis hijos, lo llevan todos muy mal. Ayer no sé cómo no me entró un ataque de nervios", ha señalado.

Tras afirmar que, cada vez que se produce algún hecho delictivo cometido por alguna persona de etnia gitana, se utilizan imágenes de sus familias, ha denunciado las "incriminaciones" que, según ha dicho, son "falsas". A su juicio, están sufriendo un "acoso" y un "daño" injusto. "Nosotros de estos asesinatos no tenemos culpa. De mi gente no ha sido ninguno. Nos han hecho mucho daño. Que nos pidan perdón, que acabe esto de una vez, que nos están matando", ha reiterado, a la vez que ha exigido que se haga desaparecer la información que también se ha difundido por las redes sociales.

Inhumano, injusto e irracional

Por su parte, Fede García ha afirmado, como portavoz de las familias, que el crimen "execrable, inhumano, injusto e irracional" del matrimonio en Otxarkoaga "no ha de dejar indiferente a nadie", y ha dicho entender y compartir "las tensiones lógicas que provoca en el entramado social del barrio y, por extensión, en la ciudad". "Somos también vecinos del mismo barrio y de la misma ciudad", ha indicado.

Las familias Canales Cortés y Manzanares Cortés han condenado los crímenes, pero también "los intentos de linchamiento mediático", en alusión a las informaciones que aseguraban que uno de los menores "es del clan de 'Los Pichis'", y ha asegurado que presentará denuncia ante los tribunales competentes.

García ha denunciado las repercusiones que otro tipo de acusaciones han tenido sobre la familia Manzanares Cortés en Vitoria, que se encuentra desde hace meses en un centro municipal "tras el destrozo, por desconocidos, de la vivienda asignada por Alokabide en Astegieta" y que "sigue siendo objeto de manifestaciones semanales". Por otra parte, ha mostrado su desacuerdo con expresiones del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ante los últimos hechos violentos como "quien la hace la paga", que "podrían interpretarse como un sucedáneo de la ilegal práctica de la ley de Talión". "Le animamos a ser prudente", ha añadido.

Por último, se han sumado a las iniciativas promovidas por el barrio de Otxarkoaga "a fin de colaborar a que se lleven a efecto" y han manifestado sus "condolencias más sinceras a los familiares del matrimonio de ancianos asesinados en una noche trágica por tres menores de edad".