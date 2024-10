Estudiantes de País Vasco piden expulsar al profesor por sus comentarios machistas: "¿Ya habéis fregado como os ordené?"

La polémica continúa en la Universidad del País Vasco (UPV) y va a más. Decenas de estudiantes se han manifestado de nuevo contra el profesor de la facultad de Derecho al que acusan de machista, homófobo, fascista, racista y xenófobo. En las últimas horas, el profesor se ha mostrado "muy tranquilo" en sus redes sociales "por unos tuitecillos".

Algunos de sus comentarios machistas han sido: "¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o un vaso vais a ver lo que es bueno". También a través de sus diferentes perfiles en redes lanzaba mensajes homófobos y xenófobos.

Los estudiantes lo tienen claro: "No queremos que esta persona vuelva a dar clase" . Por ello la medida que exigen a la dirección de la Universidad del País Vasco es rotunda: su expulsión inmediata. Otro de los universitarios da su opinión: "Es inaceptable que un profesor haga comentarios de este tipo en público".

Dada la gravedad de la situación y para evitar que la polémica vaya a más, la Universidad ya ha tomado cartas en el asunto. Los rectores han tomado la decisión de cancelar las clases del profesor durante esta semana.

"Estoy siendo víctima de una gran injusticia"

Mientras, el profesor, doctor en Derecho, ha lanzado varios mensajes a través de sus perfiles en redes sociales en las últimas horas defendiéndose. "Nunca voy de víctima. Siempre busco la verdad. Y he de decir que estoy siendo víctima de una gran injusticia".

También ha asegurado hace unas horas: "Estoy muy tranquilo. Sé que la universidad no me va a decir nada. Y es que si no hace nada contra personas partidarias del aborto que es como el genocidio judío, a ver porque me iba a decir a mí algo por unos tuitecillos".

La polémica saltaba, el pasado viernes, cuando el docente tuvo que salir escoltado de la facultad tras sufrir un escrache.

Los estudiantes impidieron que los alumnos de su asignatura entraran en el aula, obstaculizaron el inicio de su clase y le retuvieron durante dos horas. Finalmente, el personal de seguridad de la UPV lo sacaba mientras decenas de universitarios le increpaban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com