Estos son los temas que debes evitar en la cena de Navidad para tener la fiesta en paz

No hay otra época del año más familiar que la Navidad. Ni el verano, ni la Semana Santa tienen tanto 'tirón' en este sentido, por lo que la mayoría de las familias que pueden se reúnen en torno a una mesa para hacer una de las cosas que más nos gusta en este país: celebrar la unión del núcleo familiar comiendo.

Algo que, en muchos casos, no termina como debería, y gran parte de esa 'culpa' es de los temas de conversación que salen a relucir en la mesa, pero... ¿cuáles son esos asuntos prohibidos? Se lo explicamos en el barómetro de Antena 3 Noticias, por 'Sigma Dos'.

A evitar política, sexo y religión

En primer lugar hay que decir que más de la mitad de los españoles (54%) cree que no tiene que evitar ninguna temática en estas señaladas fechas. No obstante, el 35% evita hablar de política para que no suba la temperatura innecesariamente, el sexo (el 15,7%) y la religión (el 11,9%) son otros temas que mejor no sacar a la palestra. Ya bastante por debajo está hablar de gastos (7,1%) y deportes (5,6%), ¡ay esas rivalidades!

No todos cenan en familia

En cuanto a las cenas de Nochebuena (89%) y Nochevieja (77%), la mayoría de los españoles las pasará con su familia, pero no todos, y es que especialmente en la última cena del año hay muchas personas que deciden pasarla con amigos (11,7%) o directamente solo (8,3%) por la razón que sea...

Gráfico del barómetro de Antena 3 Noticias por 'Sigma Dos' | Antena 3

En resumen, esta noche se tiene que hablar de paz y armonía en todos los hogares pero... "hay muchas personas que se ven obligadas a ir a unos encuentros familiares que no desean", explica el psiquiatra José Carlos Fuertes.

No obstante, una vez en la cena, ¿qué estrategias podemos poner en marcha con el cuñado que todo lo sabe, la suegra perfeccionista o el hermano protector? "No beber más de la cuenta", "tragártelas todas", dicen algunos... Ahora en serio, hagamos caso a los profesionales como José Carlos: "Utilizar el silencio y responder a las preguntas de una manera más o menos breve y por supuesto no entrar nunca en temas delicados, los temas políticos, de tipo familiar en los que ha habido discusiones previas", aclara.

La importancia de colocarse bien en la mesa

La colocación en la mesa también es más importante de lo que se piensa: "Conviene estar relativamente lejos de aquellas personas con las que tenemos una comunicación peor o ha habido enfrentamientos previos", cuenta el psiquiatra Fuertes.

¿Cuál es la mejor excusa para no ir a una cena familiar en Navidad?

En el caso de que haya algún miembro familiar que busque las cosquillas a otro... "A palabras necias, oídos sordos", dice José Carlos. Pero ojo, aquí llega lo mejor: ¿cuál es la mejor excusa para no acudir a un compromiso familiar en estas fechas si nos produce ansiedad? "Una es la enfermedad, decir que me encuentro con una lumbociática, con un poquito de fiebre o alertar de que nadie se acerque porque estoy acatarrado, eso es mejor que un proceso febril banal", concluye el maestro. En fin, feliz Nochebuena y que la suerte les acompañe.