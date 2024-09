Estas son las 5 ciudades más maleducadas de España

Un estudio llevado a cabo por Preply revela cuáles son las ciudades españolas más maleducadas. La mala educación se refiere a comportamientos o actitudes que son considerados inapropiados, groseros o irrespetuosos en situaciones sociales.

Para ello realizaron una encuesta a más de 1.567 personas que residen en 19 territorios diferentes del país, y les preguntaron la frecuencia con la que presencian comportamientos maleducados. Así como su opinión sobre dejar propinas en los establecimientos, y una opinión autocrítica sobre si son más groseros los que residen en su ciudad o en otras.

Las cinco ciudades más maleducadas

Según los resultados de la encuesta las cinco ciudades que reflejan un comportamiento más grosero son:

1. Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

(Islas Canarias) 2. Granada

3. Elche (Valencia)

(Valencia) 4. San Sebastián (País Vasco)

(País Vasco) 5. Bilbao (País Vasco)

En mismo orden le seguirían, Barcelona, Málaga, Valladolid y la capital, Madrid. Además, el estudio también revela que la ciudad más educada es Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, seguido de A Coruña-Oleiros-Arteixo, Valencia, Murcia-Orihuela y Oviedo-Gijón-Avilés.

¿Qué se considera mala educación?

Estar todo el rato mirando el teléfono móvil sin prestar atención al entorno

No dejar pasar a otros vehículos mientras se está circulando obstruyendo el tráfico

No desacelerar progresivamente cuando el vehículo se aproxima a un paso de cebra y hay peatones

No saludar a desconocidos por la calle

Ver videos en público o hablar con alguien por teléfono con el altavoz puesto

Montar bullicio en la calle sin tener en cuenta el entorno

No dar propina a los establecimientos

No respetar el espacio personal de cada uno

Saltarse las colas de espera

Ser grosero con personal de servicio

No ceder el asiento a personas mayores, embarazadas o lesionadas.

La que más prevalece es la de prestar excesiva atención a los dispositivos electrónicos.

Las ciudades más generosas

En la misma línea de investigación analizaron la tendencia de los residentes españoles a dejar propina. Y hay quien señala que suele dejarla con frecuencia, que no suelen dejar o que solo la dejan si el servicio prestado ha sido excelente. Entre las reflexiones que ofrecían destaca: "las propinas no serían necesarias si los salarios fueran buenos" o "dejar propina es un buen hábito y no hacerlo es un mal gesto".

La ciudad más generosa según los encuestados es Valladolid y le sigue Las Palmas, A Coruña-Oleiros-Arteixo, Cádiz y Vigo.

