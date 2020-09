Los españoles no son blancos, según afirma 'The New York Times'

El reciente estudio de 'The New York Times' ha revolucionado las redes sociales al desmentir algo que se daba por sentado. La publicación del prestigioso diario afirma que las personas españolas y portuguesas no son de raza blanca.

El estudio, que ha analizado y clasificado por razas a las 922 personas con más poder del país, asegura que el 80% de las personas poderosas son blancas, pero no las nacidas en España y Portugal, ya que considera que ni el empresario vasco John Garamendi ni el político luso Devin Nunes son de raza blanca.

La publicación de 'The New York Times' ha creado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos son los usuarios de Twitter que no logran entender esta clasificación.

La razón podría ser que el diario norteamericano no reconoce como blanca a cualquier persona que tenga un apellido con sonido 'hispano'. Así lo explica René Flores, sociólogo de la Universidad de Chicago, que denuncia en redes sociales la clasificación del rotativo neoyorquino.