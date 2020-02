El intermediario entre Miguel Carcaño y el banco para comprar un piso: "no tengo nada que ver con las nóminas falsas"

Más información El juez investigará nuevas pistas en el

Con la reapertura, en un juzgado de Sevilla, del caso Marta del Castillo cobra importancia el testimonio de un hombre que hizo de intermediario entre Miguel Carcaño y el banco para pedir un préstamo hipotecario para el que, supuestamente, Carcaño utilizó papeles y documentos falsificados.

Este intermediario es Enrique Crespo, alias "El Chiquitín" que ,según cuenta en exclusiva al programa Espejo Público de Antena 3 Noticias, no cree que "Miguel haya hecho nada". Asegura que se lo presentó una familia de Sevilla y que él le puso en contacto con una inmobiliaria de Dos Hermanas y con el banco. "A mi me llamó la policía y me dijo que no hablara nada. No tengo nada que ver con las nóminas falsas".

Comenta que solo estuvo dos veces con Carcaño, cuando le acompañó para que abriera la cuenta en el banco y en la notaría. Explica que no cogió ningún papel de esa operación, "a mi me lo pasó un capital privado, yo se lo pase a una inmobiliaria y ellos son los que hicieron el préstamo con el banco".

¿Por qué se ha reabierto el caso?

Esos nuevos datos, por los que se ha reabierto el caso, están relacionados con una presunta estafa en la compraventa de una casa entre Miguel Carcaño y su hermano. En la compra habrían utilizado nóminas y una vida laboral falsificada para conseguir una hipoteca de 108.000 euros.

Antonio del Castillo, padre de Marta, explicó que esas nuevas informaciones se las aportó Carcaño, condenado a 21 años por el crimen, cuando lo visitó en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, en febrero de 2017. Allí le contó que su hermano había matado a Marta y que murió por dos golpes que le dio su hermano con la culata de una pistola tras una discusión por el encubrimiento de "una trama de estafas y falsedades para la concesión de hipotecas".

El juez Álvaro Martín estima la petición de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y ordena a la policía que comprueben 'la veracidad' de las pruebas y 'la posible participación de terceras personas' en la muerte de la joven.