Efemérides de hoy 23 de abril de 2020: ¿Qué pasó el 23 de abril?

Hoy se celebra el Día Internacional del Libro con motivo de la efeméride de tres grandes escritores que coinciden el 23 de abril. Tal día como hoy, se lleva a cabo el entierro de Miguel de Cervantes Saavedra y la muerte de William Shakespeare (posiblemente también su nacimiento, aunque la fecha no ha sido confirmada) y la de Inca Garcilaso de la Vega.

Además, tal día como hoy, el 23 de abril de 2005 se publicó el primer vídeo de Youtube. Lo subió Jawed Karim, uno de los fundadores de la plataforma, y se trataba de un clip de 18 segundos que se tituló "Me at the zoo" ("Yo en el zoológico").

Consulta a continuación las efemérides de hoy, 23 de abril y descubre todos los hechos históricos, nacimientos y defunciones que ocurrieron tal día como hoy.

¿Qué pasó el 23 de abril?

1229: Fernando III de Castilla conquista Cáceres.

1563: Se coloca la primera piedra del Monasterio de El Escorial.

1824: El Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud.

1848: En Francia se lleva a cabo la primera votación de acuerdo con el sufragio universal establecido en el país.

1925: Se edita la primera edición de El Quijote en sistema braille.

1949: Se funda la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

1967: Primer accidente mortal conocido en la carrera espacial al estrellarse la nave Soyuz y morir su piloto, Vladimir Komarov.

1986: Se producen 23 suicidios de jóvenes en Japón tras hacerlo Yukito Okada, cantante 'pop' de 18 años.

2004: El poeta chileno Gonzalo Rojas recibe el premio Cervantes 2003.

2005: Se publica el primer vídeo en YouTube.

2018: Un atropello masivo en Toronto causa al menos 10 muertos y 15 heridos.

¿Quién nació el 23 de abril?

1564: William Shakespeare (posiblemente), dramaturgo

1791: James Buchanan, presidente de Estados Unidos

1867: Johannes Andreas Grib Fibiger, premio nobel de medicina

1858: Max Planck, Premio Nobel de Física

1897: Lester Pearson, Premio Nobel de la Paz

1904: Aída Sullivan, primera dama de México

1928: Shirley Temple, actriz y embajadora de Estados Unidos

1929: George Steiner, filósofo y escritor

1934: Irene Iribarren, pintora

1936: Roy Orbison, cantante

1954: Michael Moore, escritor y cineasta

1976: Pasión Vega, cantante

2018: Luis de Cambridge, príncipe del Reino Unido

¿Quién murió el 23 de abril?

1616: William Shakespeare, dramaturgo

1616: Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador

1868: Ramón María Narváez, militar y político

1931: Isabel de Borbón, la Chata, aristócrata española, hija de la reina Isabel II

1981: Josep Plá, escritor

1998: James Earl Ray, asesino de Martin Luther King

2002: Naranjito de Triana, cantaor

2016: Miguel Picazo, cineasta

2019: Juan de Luxemburgo, gran duque

¿Qué se celebra el 23 de abril?

Día internacional del Libro

Sant Jordi en Cataluña

Día de Castilla y León

Horóscopo del 23 de abril

Los nacidos el 23 de abril pertenecen al signo del zodiaco de Tauro en el horóscopo.

El santoral del 23 de abril

Santos Jorge, Félix, Fortunato, Adalberto y Gerardo