Efemérides de hoy 22 de marzo de 2021: ¿Qué pasó el 22 de marzo?

Tal día como hoy, un 22 de marzo de 2016, tienen lugar los atentados yihadistas de Bruselas, en Bélgica, en los que murieron más de 30 personas y más de 200 resultaron heridas. Tras los atentados terroristas en la capital belga, la plaza de la Bolsa se inundó de mensajes de luto y solidaridad en múltiples idiomas. Horas más tarde, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado.

Por otro lado, el 22 de marzo de 2017, se produce un atentado en el puente Westminster de Londres, en Reino Unido, en el que un hombre carga contra los peatones, lo que causó la muerte de 2 personas y 40 heridos. Tras el ataque, el conductor chocó el coche contra la verja del Parlamento y atacó con un cuchillo a dos policías, quienes dispararon y mataron al atacante.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 22 de marzo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de marzo?

1904: Primera publicación de una fotografía en color en el periódico 'Daily Illustrated Mirror'.

1919: Proclamación de la República Soviética de Hungría.

1921: Sir Joseph Chamberlain abandona el Ministerio de Finanzas en Londres, Reino Unido.

1928: España se reincorpora a la Sociedad de Naciones.

1934: Gabriel Terra es reelegido presidente de Uruguay.

1945: El conjunto de países de Arabia Saudí, Egipto, Irak, Transjordania, Líbano, Siria y Yemen forman la Liga de los Estados Árabes en El Cairo, en Egipto.

1963: Lanzamiento del primer álbum de la banda británica 'The Beatles' llamado 'Please Please Me'.

1973: Estados Unidos bloquea las negociaciones del Canal de Panamá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

1977: España suspende las relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial

1983: Implante con éxito en una mujer de un embrión congelado en Australia.

1993: La Asamblea General de la ONU declara el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua.

1997: El Parlamento de Polonia aprueba por mayoría la primera constitución democrática del país.

2006: La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente.

¿Quién nació el 22 de marzo?

1897: Pierre de Gaulle, político francés

1908: Jack Crawford, tenista australiano

1909: Gabrielle Roy, escritora canadiense

1931: Burton Richter, físico estadounidense y Premio Nobel de Física en 1976

1933: May Britt, actriz sueca

1948: Andrew Lloyd Webber, compositor británico

1959: Matthew Modine, actor estadounidense

1961: Antonia San Juan, actriz española

1967: Mario Cipollini, ciclista italiano

1972: Shawn Bradley, jugador de baloncesto estadounidense

1976: Reese Witherspoon, actriz estadounidense

1976: Marbelys Zamora, bailarina cubana

1999: Mick Schumacher, piloto alemán

¿Quién murió el 22 de marzo?

1924: Vladímir Arnoldi, biólogo ruso

1960: José Antonio Aguirre, político español

1974: Peter Revson, piloto estadounidense

1982: Jacinto Castillo, pintor argentino

1994: Walter Lantz, dibujante estadounidense y creador del 'Pájaro Loco'

2008: José Comas, periodista español

2009: Jade Goody, empresaria británica

2013: Joaquín González Echegaray, arqueólogo español

¿Qué se celebra el 22 de marzo?

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua

Horóscopo del 22 de marzo

Los que han nacido el 22 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries según el horóscopo.

Santoral del 22 de marzo

San Bienvenido, san Basilio de Ancira, santa Lea de Roma, san Nicolás Owen, san Pablo de Narbona, san Francisco Chartier.