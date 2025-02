Efemérides de hoy 18 de febrero de 2025: ¿Qué pasó el 18 de febrero? 

El 18 de febrero de 2021, el robot explorador Perseverance (perseverancia en español) llega a Marte en una de las misiones con el objetivo más ambicioso realizado en el planeta rojo: encontrar vida. La colonización espacial es un sueño que cada día parece más una realidad futura. El Perseverance se encargará de estudiar la atmósfera marciana, unos estudios vitales para poder entender y desarrollar tecnologías que puedan permitir la vida humana en Marte.

Un 18 de enero, pero de 1968, el guitarrista David Gilmour se incorpora a Pink Floyd en sustitución de Syd Barret, antiguo líder de la banda, a quien echaron de la agrupación tras desarrollar problemas mentales. El consumo excesivo de drogas estupefacientes y su actitud poco comprometida hacia la banda sirvieron para que, Roger Waters y los demás miembros, decidieran el cambio. La relación entre Gilmour, Waters y Barret no era precisamente la de unos desconocidos que comienzan a tocar juntos, se conocían desde los 11 años, por lo que tanto Gilmour como Waters sufrieron de cerca las adicciones de Barret. Esa amistad, aunque terminase, nunca fue olvidada por Gilmour, algo que quedó mostrado al mundo en 1975, cuando Pink Floyd publicó su álbum Wish you were here (Ojalá estuvieras aquí), en el que se encuentra la canción de nombre homónimo dedicada al miembro fundador de Pink Floyd. Además, en este disco se encuentra Shine On Your Crazy Diamond, otro tributo de más de 20 minutos dedicado a Syd Barret, cuyas siglas pueden formar la palabra “SYD”.

¿Qué pasó el 18 de febrero?

1806.- Un decreto imperial de Napoleón Bonaparte ordena la construcción del Arco de Triunfo de París para conmemorar la victoria de los ejércitos franceses en la batalla de Austerlitz.

1926.- El torero español Manuel Báez, el "Litri", muere de una cornada en la plaza de toros de Málaga.

1952.- Grecia y Turquía se convierten en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en su primera ampliación, tres años después de su creación.

1978.- Un incendio destruye el Pazo de Meirás, la residencia de verano de la familia del exdictador Francisco Franco en A Coruña.

2000.- Los reformistas iraníes obtienen la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y controlan el Congreso por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979.

2010.- Un golpe de Estado liderado por el coronel Adamou Harouna en Níger expulsa del poder al presidente Mamadou Tandja.

2014.- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, en orden de captura por incidentes en una marcha antigubernamental, se entrega a la Guardia Nacional.

2016.- El Supremo condena al polémico hotel Algarrobico de Carboneras (Almería) a su desaparición tras fallar que se edificó en terreno no urbanizable.

2022.- El Gobierno español aprueba la primera ley de derechos de los animales en España.

¿Quién nació el 18 de febrero?

1912.- Antoñita Colomé, actriz y cantante española.

1929.- Luis Ruiz de Gopegui Miguel, físico español.

1931.- Toni Morrison, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1993.

1933.- Máximo San Juan, "Máximo", dibujante, escritor y humorista español.

1951.- Isabel Preysler, modelo hispanofilipina.

1954.- John Travolta, actor estadounidense.

1994.- Ana Guerra, cantante y compositora española.

¿Quién murió el 18 de febrero?

1564.- Miguel Ángel Buonarotti, arquitecto y escultor italiano.

1967.- Robert Oppenheimer, físico estadounidense.

1993.- Jacqueline Hill, actriz británica.

2002.- José Ortega Spottorno, editor español.

2008.- Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés.

2019.- Alessandro Mendini, diseñador industrial y arquitecto italiano.

2024.- Fernando Delgado, periodista y escritor español.

¿Qué se celebra el 18 de febrero?

Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Horóscopo del 18 de febrero

Los nacidos el 18 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero, se celebra los santos Eladio, Simeón, Secundino, Eladio y Flaviano.