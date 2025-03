Efemérides de hoy 16 de marzo de 2025: ¿Qué pasó el 16 de marzo? 

Un 16 de marzo de 1935, la Alemania nazi creo a partir de la Reichswehr el ejército con el cual aspiró conseguir su 'espacio vital', la Wehrmacht, el momento en el que Adolf Hitler desafió a las potencias europeas al romper el Tratado de Versalles. Tras perder la Primera Guerra Mundial, Alemania aceptó la rendición al firmar dicho tratado, lo que supuso severas penalizaciones hacia los germanos, que desembocaron en una de las mayores crisis de la historia del país. Durante este período se instauró la República de Weimar, un momento de pura incertidumbre que provocó el ascenso del nacionalsocialismo. Cuando el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán llegó al poder, las políticas de Adolf Hitler convirtieron a la nación en el Tercer Reich. Dentro del partido del dictador tenían su propio brazo armado, las Sturmabteilung (SA), un ejército paramilitar liderado por Ernest Röhm, quien insistió a Hitler para incorporar al Reichswehr en sus filas, algo que no hizo mucha gracia al líder alemán.

Después de que Hitler se negara, Röhm siguió adelante con su plan, lo que comenzó a fraguar el miedo de un posible golpe de estado en el führer, consecuencia de la sublevación de Röhm. Esto llevó a que Adolf Hitler llevara hacia adelante la Operación Colibrí el 30 de junio de 1934, conocida comúnmente por la Noche de los Cuchillos Largos, donde el partido nazi se encargó de asesinar y detener a posibles opositores de su régimen. Sin ningún tipo de oposición, Hitler disolvería el Reichswehr, dando paso libre a la Wehrmacht, el ejército con el que iniciaría la Segunda Guerra Mundial.

Un 16 de marzo, pero de 1968, se produce la matanza de My Lai por parte de militares del ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En un inicio, la operación consistió en la búsqueda de soldados del Viet Cong en la región de Son My, pero el pelotón al mando de segundo teniente William Laws Calley, quien rastreaba al enemigo en My Lai, comenzó a disparar sin aviso previo a civiles vietnamitas desarmados. Bajo sus órdenes, las tropas estadounidenses comenzaron la masacre, cuatro horas en las que los soldados realizaron atrocidades reconocidas como crímenes de guerra. No fue hasta la intervención de Hugh Thompson Jr., oficial de helicópteros de EE. UU., quien trató de impedir que los asesinatos continuaran. Thompson fue quien hizo los reportes para denunciar a sus compañeros militares por las barbaridades que realizaron. Calley fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra, pero, tras cumplir solo tres años de prisión, Richard Nixon le concedería el indulto, al igual que los miembros que formaban parte de su brigada.

¿Qué pasó el 16 de marzo?

.- Fernando de Magallanes llegan a un archipiélago al que llaman San Lázaro, la actual Filipinas.

1816.- Llega al puerto francés de El Havre el 'Elise', primer barco a vapor que cruza el Canal de la Mancha.

1867.- Primera publicación en Madrid del diario 'El Imparcial'.

1921.- La Unión Soviética, tras un acuerdo con Turquía, invade Armenia.

1978.- Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana italiana, es secuestrado por las Brigadas Rojas.

1995.- La esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado de Mississippi.

2003.- George W. Bush, José María Aznar y Tony Blair, reunidos en las islas Azores (Portugal), dan un ultimátum al gobierno de Irak.

2009.- La Junta de Andalucía y el Gobierno acuerdan el pago de 1.204 millones de euros a Andalucía en concepto de deuda histórica.

2014.- Crimea queda adherida a Rusia tras aprobarse por referéndum.

2016.- Crean una vacuna experimental contra el dengue.

2016.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, logra el aval de la Cámara de Diputados para cerrar el litigio con los "fondos buitre" que mantenía a su país fuera de los mercados internacionales.

¿Quién nació el 16 de marzo?

.- César Vallejo, poeta peruano.

1907.- José María Otero Navascués, organizador de la investigación española en el campo de la energía nuclear.

1933.- Teresa Berganza, cantante lírica española.

1953.- Richard Stallman, ingeniero e informático estadounidense, precursor de la filosofía del "software libre".

1959.- Jens Stoltenberg, político noruego, secretario general de la OTAN.

1965.- Belén Rueda, actriz española.

1980.- Felipe Reyes, jugador de baloncesto español.

¿Quién murió el 16 de marzo?

.- Miguel Primo de Rivera, ex presidente del Gobierno español.

1935.- John James Rickard Macleod, médico irlandés, descubridor de la insulina, Premio Nobel de Medicina 1923.

1979.- Carmen de Icaza, baronesa de Claret, escritora y periodista española.

1989.- Jesús María Leizaola, exlehendakari vasco.

2004.- Rafael Bellido Caro, obispo.

2011.- Josefina Aldecoa, escritora y pedagoga española.

2023.- Enrique Symns, periodista, escritor y actor de teatro argentino.

¿Qué se celebra el 16 de marzo?

Horóscopo del 16 de marzo

Santoral del 16 de marzo

Hoy,, se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Oso Panda (Estados Unidos).Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Piscis.Hoy,, se celebran los santos Hilario y Taciano, mártires de Aquileia.