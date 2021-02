Efemérides del 1 de febrero de 2021: ¿Qué pasó? ¿Quién nació? ¿Quién murió?

Tal día como hoy, un 1 de febrero de 2017, el Gobierno de Colombia y las FARC firman el Acuerdo de Paz para poner fin a 52 años de conflicto que dejó 220.000 muertos. Al principio, las fuerzas de las FARC las formaban 20.000 integrantes que terminaron por ser 7.000 en la firma del Acuerdo de Paz. Dentro de este documento destacan la reforma rural integral, participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar a los crímenes cometidos.

Asimismo, el 1 de febrero de 2013 se inaugura en Londres, en Reino Unido, The Shard, el edificio más alto de Reino Unido y el séptimo más alto de Europa. La construcción del edificio comenzó en 2009 y se terminó el 30 de marzo de 2012. Tras la inauguración de The Shard, también se abrió al público el mirador de la torre, The View from The Shard, para poder observar la ciudad desde la altura de 72 plantas a 244 metros.

Descubre a continuación las efemérides del 1 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral del 1 de febrero.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

1893: Estreno de la ópera 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, en el Teatro Reggio de Turín, en Italia.

1907: Estreno de la obra 'El intruso', de Vicente Blasco Ibáñez, en Bilbao.

1912: España funda la Escuela Naval Militar.

1946: Trygve Lie es nombrado primer secretario general de la ONU.

1952: Estreno de la película 'La niña de la venta', dirigida por Ramón Torrado y protagonizada por Lola Flores y Manolo Caracol.

1958: La NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense, 'Explorer 1', desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

1964: The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos de Estados Unidos con su canción 'I want to hold your hand'.

1970: Colisión de dos trenes en Benavídez, Buenos Aires, en Argentina, con 236 muertos. Es la mayor tragedia ferroviaria del país hasta la fecha.

1998: Reino Unido establece como delito la tenencia de armas de fuego cortas.

2002: El terrorista Khaled Sheij Mohammed decapita a Daniel Pearl, periodista estadounidense y director de la Oficina para el Sur de Asia del 'Wall Street Journal' en Pakistán.

2006: En las afueras de Bilbao, la banda terrorista ETA estalla una bomba en un edificio de Correos sin causar daños importantes.

2016: Reino Unido autoriza la modificación genética de embriones humanos.

¿Quién nació el 1 de febrero?

1894: John Ford, director de cine estadounidense

1905: Emilio Gino Sgrè, físico italo-estadounidense y premio Nobel de Física en 1959

1917: José Luis Sampedro, humanista, economista y escritor español

1926: Vivian Maier, fotógrafa estadounidense

1931: Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa

1953: Periko Alonso, jugador y entrenador de fútbol español

1965: Brandon Lee, actor estadounidense

1971: Michael C. Hall, actor estadounidense

1974: David Meca, nadador español

1981: Pablo Casado, político español

1994: Harry Styles, cantante británico

¿Quién murió el 1 de febrero?

1851: Mary Shelley, dramaturga británica

1958: Clinton Davisson, físico estadounidense y Premio Nobel de Física en 1937

1966: Hedda Hopper, actriz y columnista estadounidense

1995: Jaume Perich, dibujante y humorista español

2010: David Brown, productor de cine estadounidense

2014: Luis Aragonés, jugador y entrenador de fútbol español

2019: Jeremy Hardy, humorista británico

¿Qué se celebra el 1 de febrero?

El 1 de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo.

Horóscopo del 1 de febrero

Todos los que han nacido el 1 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario según el horóscopo.

Santoral del 1 de febrero

San Agripiano, santa Brígida, san Cecilio, san Enrique Morse, San Severo, San Trifón, santa Viridiana.