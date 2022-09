El empresario que realizó la perforación donde se busca al pequeño Julen en Totalán, explica que "siempre sella sus trabajos por seguridad" y que ese pozo "fue sellado", por lo que "alguien quitó la piedra".

El hombre ha dado esta misma versión de los hechos a la Guardia Civil. "Escuché que el niño iba de pie. Esa perforación no está compacta, el mismo aire hace pequeñas cuevas".

"Mi compañero tapó eso con piedras", asegura.

"Es casi imposible que esté ahí"

Francisco Barranquero, dueño de una empresa malagueña de perforaciones, asegura que es "casi imposible" que el pequeño Julen esté en el interior del pozo donde se le busca.

Barranquero explica que "el agujero no tiene una dirección vertical como si la perforación cayera a plomo y solamente tiene un palmo de anchura. En ese espacio yo he llegado a recuperar martillos. ¿Es posible que un bebé no se quede atascado y que haya llegado al fondo? Ya te digo yo que es muy difícil"

El experto explica el procedimiento que se usa en estos casos. "Un potente martillo va abriendo la tierra. Si se encuentra con un obstáculo en su camino, como por ejemplo una roca, tiende a buscar la zona de tierra más blanda. Por eso me parece tan extraño que en los primeros casi 80 metros no se le haya encontrado ya".

Pese a eso, la Guardia Civil y los equipos de rescate siguen sin descanso tratando de dar con el pequeño Julen.