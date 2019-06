Las 'divorcionetas', los vehículos en los que te puedes separar por 150 euros

Un divorcio supone un calvario para muchos. El hecho de acabar con la vida en pareja, generalmente, supone un duro golpe. Frente a esto, un bufete de abogados de Leganés, en Madrid, se esfuerza por que la factura de la separación no suponga otro revés.

Ellos no son los únicos que compiten por los precios en el sector, pero su forma de promocionarse, si que es única. Con un camión, una furgoneta y un SEAT 600 aparcados en una acera, ofrecen divorcios por 150 euros.

Los vecinos no han quedado indiferentes. A algunos no les ha hecho mucha gracia: "Una vergüenza...". Pero a otros no les parece tan descabellado: "Es tan barato que da lugar a la duda, ¿no?". Desde luego, es una curiosa forma de ofrecer divorcios para todos los bolsillos.